Normenkontrollrat Lutz Goebel wird oberster Kämpfer gegen die Bürokratie in Deutschland

Berlin Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat Lutz Goebel als neuen Vorsitzenden des Nationalen Normenkontrollrats vorgeschlagen. Goebel war zuletzt Präsident des Verbands Die Familienunternehmer und ist geschäftsführender Gesellschafter der Henkelhausen GmbH & Co. KG. Zudem hat er einige Beiratsmandate inne.

Der Normenkontrollrat besteht aus zehn unabhängigen Experten und hat unter anderem den Auftrag, alle Gesetzentwürfe auf Bürokratiegehalt und Vereinfachungspotenzial zu prüfen. Unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel hatte das Gremium zunehmend an Bedeutung verloren.

Die Ampelkoalition versucht nun einen Neuanfang, indem der Normenkontrollrat nicht mehr im Kanzleramt aufgehängt ist. Nun kümmert sich Bundesjustizminister Buschmann um das Thema.

Damit ist die Hoffnung verbunden, dass ein Fachminister den Bürokratieabbau besser vorantreiben kann. Bei der Kanzlerin fehlte dafür auch angesichts der vielen Krisen die Zeit.

Der designierte neue Vorsitzende passt in diese Strategie. „Lutz Goebel verbindet langjähriges wirtschaftliches Wirken und politische Erfahrung durch sein Engagement für die Familienunternehmer in Deutschland. Er weiß um die Bedeutung von Bürokratieabbau und klaren Regeln – und wie man dem Gewicht gibt“, sagt Buschmann.

Goebel ist ein Familienunternehmer mit Herzblut. Seine Firma, der Motorenspezialist Henkelhausen in Krefeld, macht rund 90 Millionen Euro Umsatz jährlich. Zurzeit bereitet der 67-Jährige die Übergabe der Firma an seine Tochter vor, um sich dann voll auf die Nachfolge von Johannes Ludewig im Normenkontrollrat konzentrieren zu können. Der frühere Chef der Deutschen Bahn stand 16 Jahre lang an der Spitze des Gremiums.

Goebel weiß aus der Praxis, wie schnell die Bürokratie gerade kleine und mittlere Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit einschränken oder sie gar zum Aufgeben bringen kann. „Große Unternehmen kostet Bürokratie viel Geld, kleine kann es schnell die Existenz kosten“, sagt er. Die immer weiter wachsende Bürokratie erdrücke unternehmerische Tätigkeit. „Deswegen übernehme ich diese wichtige Aufgabe“, sagt Goebel.

Goebel kennt bürokratische Lasten aus eigener unternehmerischer Erfahrung. Das unterscheidet ihn von Ludewig, der zunächst Karrierebeamter und dann Bahn-Chef war. Bereits als Präsident des Verbands der Familienunternehmer zog Goebel regelmäßig gegen ausufernde EU-Richtlinien und überbordende Gesetzentwürfe zu Felde.

Buschmann: „Gutes Recht muss vor allem praxistauglich sein“

Wer Goebel erlebt hat, weiß, dass hier ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen die Bürokratie in Deutschland antritt. Auch der Bundesjustizminister verknüpft mit der Personalie hohe Erwartungen. „Gutes Recht muss vor allem praxistauglich und wirksam sein, der finanzielle und zeitliche Aufwand für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen und auch für die Verwaltung selbst muss so gering wie möglich ausfallen“, fordert der FDP-Politiker.

Der Nationale Normenkontrollrat werde zukünftig direkt im Zentrum der Rechtsetzung der Bundesregierung, im Bundesministerium der Justiz, angesiedelt sein. „In der Sache werden wir nahtlos an die bisherige gute Zusammenarbeit anknüpfen“, sagt Buschmann.

