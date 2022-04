NRW „Mallorca-Affäre“: Umweltministerin Heinen-Esser will zurücktreten

Die CDU-Politikerin geriet wegen eines Mallorca-Aufenthalts während der Flutkatastrophe zunehmend unter Druck. Nun zieht sie Konsequenzen.

Ursula Heinen-Esser (CDU), Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, lud Tage nach der Flutkatastrophe nach Mallorca zum Geburtstag ihres Mannes ein. (Foto: dpa) Ursula Heinen-Esser

Düsseldorf Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl will Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) zurücktreten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf am Donnerstag. Die Politikerin sagte am Donnerstagabend, sie habe Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ihren Rücktritt angeboten - und der habe ihn angenommen.

Heinen-Esser war wegen eines Mallorca-Aufenthalts während der Flutkatastrophe im Juli 2021 zunehmend unter Druck geraten. Sie hatte sich wenige Tage nach der Katastrophe im vergangenen Juli mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca getroffen, um den Geburtstag ihres Mannes zu feiern.

Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU), Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) und die damalige Staatssekretärin Serap Güler (CDU) hätten am 23. Juli auf Mallorca an einem gemeinsamen „Abendessen“ teilgenommen, bestätigte Heinen-Esser.

Die Ministerin hatte in der Vergangenheit Fehler eingeräumt, einen Rücktritt aber bisher abgelehnt. Den Vorwurf der Täuschung wies sie zurück. Sie werde an der Aufklärung weiter mitwirken und sich um Transparenz bemühen, hieß es.

Die Umweltministerin steht bereits seit Längerem in der Kritik, weil sie ihren Mallorca-Aufenthalt nach dem Hochwasser am 15. Juli zwar kurz unterbrochen, dann aber am 16. Juli fortgesetzt hatte. Dies hatte sie im Untersuchungsausschuss des Landtags damit begründet, sie habe ihre minderjährige Tochter und deren Freunde zurückholen müssen, die auf der Insel zurückgeblieben waren.