NRW-Wahl 2022 Welche Coronaregeln gelten im Wahllokal?

Die NRW-Landtagswahl steht bevor, aber die Coronapandemie ist nicht überstanden. Diese Regeln und Empfehlungen gelten im Wahllokal.

Bei der Landtagswahl in NRW gilt keine Maskenpflicht mehr, eine Mund-Nase-Bedeckung wird aber empfohlen. (Foto: dpa) Wählen in Zeiten von Corona

Düsseldorf Viele Städte in Nordrhein-Westfalen (NRW) rechnen bei der Landtagswahl am Sonntag mit einem Rekord bei der Briefwahl. In der größten Stadt Köln haben beispielsweise bereits mehr als 165.000 Wahlberechtigte per Brief abgestimmt. Seit Ausbruch der Coronapandemie ist der Briefwahl-Anteil bei Wahlen in Deutschland stark gestiegen. Viele Menschen werden aber ganz klassisch am Sonntag im Wahllokal abstimmen. Welche Coronaregeln gelten dabei? Eine Übersicht.

Gilt in NRW die Maskenpflicht im Wahllokal?

Nein, wie im Supermarkt gilt inzwischen auch im Wahllokal keine Maskenpflicht mehr. Während bei der Bundestagswahl vor acht Monaten noch eine Maske beim Wählen getragen werden musste, ist die Maskenpflicht inzwischen aufgehoben: Die Corona-Schutzverordnung, die in NRW bis 27. Mai gilt, enthält keine Maskenpflicht für Wahlräume.

Gleichwohl empfiehlt die Landeswahlleitung, sich solidarisch zu verhalten. In Innenräumen wird weiterhin dazu geraten, FFP-2-Masken oder medizinische Masken zu tragen. „Da die Urnenwahl nur wenige Minuten dauert, bleibt die Unbequemlichkeit gering“, sagt Landeswahlleiter Wolfgang Schellen.

Müssen sich Wahlberechtigte am Sonntag testen, bevor sie ins Wahllokal gehen?

Es gibt im Wahllokal am Sonntag auch keine Testpflicht. Die Landeswahlleitung empfiehlt aber, sich auch weiterhin nach den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln zu richten, die nicht mehr gelten. Dazu zählt, dass ein kostenloser Corona-Schnelltest vor dem Schlangestehen und Wählen am Sonntag nicht schadet.

Welche Empfehlungen und Hygienekonzepte gibt es für die Wahllokale?

Um das Wählen im Wahllokal am Sonntag möglichst sicher zu gestalten, setzen die Kommunen laut Landeswahlleitung verschiedene Hygieneschutzmaßnahmen um. Wahlberechtigten wird empfohlen, im Innenraum eine Maske zu tragen. Den Wahllokalen selbst empfiehlt die Wahlleitung folgende Schritte:

markierte Laufwege mit Einbahnstraßen-System und Mindestabständen

transparente Trennwände zwischen Wahlvorstand und Wahlberechtigten

regelmäßiges Lüften des Wahlraums

Desinfizieren von Stiften und Oberflächen in Wahlkabinen

Wahlberechtigten rät die Wahlleitung, eigene Stifte mitzubringen. Durch die Maßnahmen zum Infektionsschutz solle sich niemand davon abhalten lassen, seine Stimme bei der Landtagswahl abzugeben, so Landeswahlleiter Schellen.

