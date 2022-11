Öffentlicher Dienst 360.000 offene Stellen – Beamtenbund beklagt „Kannibalismus“ unter den Ländern und fordert bessere Bezahlung

In der öffentlichen Verwaltung kommen heute auf zehn Beschäftigte, die 55 Jahre oder älter sind, nur rund zwei Beschäftigte unter 25 Jahre. Der Nachwuchsmangel gefährdet wichtige Vorhaben.

Der Kanzler betonte die Relevanz eines starken öffentlichen Dienstes. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz (r.), Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach

Berlin Trotz des Arbeitsplatzaufbaus im öffentlichen Dienst und vor allem beim Bund ist die Personalsituation weiter dramatisch. Derzeit gebe es 360.000 fehlende oder unbesetzte Stellen, sagte der wiedergewählte Vorsitzende des Beamtenbunds, Ulrich Silberbach, auf dem Gewerkschaftstag seiner Organisation in Berlin. Und in den kommenden zehn Jahren gingen rund 1,3 Millionen Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand. Die „Sparorgien“ der Vergangenheit rächten sich jetzt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte vor den Delegierten in Berlin, Deutschland brauche einen starken öffentlichen Dienst – „gerade jetzt, gerade in diesen Zeiten“. Die Staatsdiener richteten Unterkünfte oder Willkommensklassen für ukrainische Geflüchtete ein, setzten in Ämtern die Entlastungspakete um oder arbeiteten sich in den Jobcentern in das neue Bürgergeld ein.