 Öffentlicher Dienst: Gewerkschaften lehnen erstes Angebot in Tarifstreit ab

Das Angebot der Arbeitgeber sah eine Entgelterhöhung in zwei Schritten und Einmalzahlungen vor. Streitthema bleibt der von den Gewerkschaften geforderte Mindestbetrag von 500 Euro.

Die Gewerkschaften Verdi und DBB Beamtenbund und Tarifunion fordern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. (Foto: dpa) Kundgebung von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

Berlin In den Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen haben die Arbeitgeber in der zweiten Runde am Donnerstagabend ein erstes Angebot vorgelegt.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zufolge umfasst es unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften lehnten das Angebot umgehend als unzureichend ab.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.

Ein Angebot zu diesem Zeitpunkt ist durchaus ungewöhnlich. Die Tarifrunden der Jahre 2018 und 2020 wurden jeweils in der dritten Verhandlungsrunde gelöst, ohne dass die Arbeitgeber vorher ein konkretes Angebot öffentlich gemacht hatten.