Öffentlicher Dienst Nach dem Tarifabschluss: Ruf nach Entlastung für die Kommunen

Die höheren Personalausgaben durch den „teuersten Tarifabschluss aller Zeiten“ belasten die Kommunen. Nun ist die Debatte über einen Schuldenschnitt neu entfacht.

Auf Bund und Kommunen kommen durch den Tarifabschloss zusätzliche Personalkosten in zweistelliger Milliardenhöhe zu. (Foto: Reuters) Aufforderung von Beschäftigten an Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Berlin Nach dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst hat in den Kommunen und beim Bund das Rechnen begonnen. „Der Tarifabschuss für die Bediensteten im Öffentlichen Dienst ist für uns ein großer Kraftakt,“ stellten Mülheims Personaldezernentin Anja Franke und Stadtkämmerer Frank Mendack fest. Es komme zu einer Belastung für den Mülheimer Haushalt in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von rund 20 Millionen Euro.

Mit Blick auf die Kosten sei der Kompromiss sicherlich kritisch, heißt es auch von der Stadt Osnabrück. Man sehe ihn aber „auch als Chance, die Wertschätzung gegenüber unseren Beschäftigten zum Ausdruck zu bringen“.

Der mit rund 17 Milliarden Euro „teuerste Tarifabschluss aller Zeiten“ treffe gerade die Kommunen, die ohnehin unter einer schwierigen Finanzlage litten, hart, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg. „Hier müssen die Kommunen prüfen, inwieweit gegebenenfalls Gebühren zu erhöhen sind, um die steigenden Personalkosten in einzelnen Bereichen aufzufangen.“