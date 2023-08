Öffentlicher Dienst Umfrage: Viele Deutsche sind unzufrieden mit dem Staat

Berlin Berlinerinnen und Berliner warteten im Frühjahr im Schnitt gut einen Monat auf einen Termin beim Bürgeramt. In Nordrhein-Westfalen waren so viele Kitas geschlossen wie noch nie. Und Verfahren bei den Verwaltungsgerichten dauern heute fast doppelt so lange wie vor zehn Jahren.

Kein Wunder, dass viele Deutsche das Vertrauen in den Staat verloren haben. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für den Gewerkschaftsdachverband DBB Beamtenbund und Tarifunion halten ihn 69 Prozent für überfordert. Nur 27 Prozent der Befragten sehen den Staat in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen.

„Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit ihres Staates ist damit auf einen neuen Tiefpunkt gesunken“, sagte Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach. „Das ist alarmierend.“

Bei der Suche nach den Ursachen fällt dann oft das Stichwort vom kaputtgesparten öffentlichen Dienst, von fehlendem Personal. Doch der Blick in die Zahlen zeigt eine andere Realität. Bei Ländern und Kommunen arbeiten heute jeweils rund acht Prozent mehr Beschäftigte als zur Jahrtausendwende. Beim Bund gab es zwar einen zwischenzeitlichen Rückgang, doch seit 2016 wird auch dort kontinuierlich wieder Personal aufgebaut.

Zwar sind unter den Staatsdienern auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit reduzierter Stundenzahl. Die Teilzeitquote im öffentlichen Dienst ist von 22 Prozent im Jahr 1998 auf 34 Prozent im Jahr 2021 gestiegen. Doch auch wenn man die Vollzeitäquivalente berücksichtigt, steht unter dem Strich ein satter Aufwuchs, bei den Bundesländern beispielsweise im Zeitraum 2010 bis 2021 ein Plus von gut elf Prozent.

Der öffentliche Dienst im Urteil der Bürger Überfordert 69 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind der Ansicht, der Staat ist mit seinen Aufgaben überfordert. Nur 27 Prozent sehen ihn aktuell in der Lage, sie zu erfüllen. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa unter 2008 repräsentativ ausgewählten Befragten im Auftrag des Gewerkschaftsdachverbands DBB Beamtenbund und Tarifunion. Besonders groß ist der Vertrauensverlust in der Altersgruppe der 45- bis 49-Jährigen und bei AfD-Anhängern. Wenig Vertrauen in Bundesministerien Je bürgernäher, desto besser beurteilen die von Forsa Befragten die Einrichtungen der öffentlichen Hand. So schneiden die Straßenreinigung und Müllabfuhr mit einer durchschnittlichen Schulnote von 2,0 am besten ab, Kindergärten kommen wie die Polizei auf die Note 2,5. Die Schulen erhalten mit 3,2 nur eine befriedigende Note, noch schlechter werden Sozialämter und Arbeitsagenturen bewertet. Am schlechtesten schneiden im Urteil der Bürgerinnen und Bürger die Bundesministerien mit der Note 3,8 ab. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich nur die Arbeitsagenturen leicht verbessert, das Urteil über die anderen Einrichtungen ist gleich geblieben oder fällt schlechter aus. Beamte gelten als zuverlässig Beamtinnen und Beamte werden von den Bürgerinnen und Bürgern zuvorderst als pflicht- und verantwortungsbewusst, zuverlässig und kompetent wahrgenommen. Rund jeder zweite Befragte hält sie auch für kompetent und hilfsbereit. Im Vergleich zur Vorjahresbefragung haben aber mehr Befragte den Eindruck, dass die verbeamteten Staatsdiener zuweilen mürrisch und arrogant auftreten.

Die Zahl der Beamten in Deutschland hat Mitte vergangenen Jahres mit rund 1,75 Millionen sogar ein 28-Jahres-Hoch erreicht. Einzig in den Kommunen und bei den Sozialversicherungen ist sie zuletzt wieder ganz leicht gesunken. Bläht der deutsche Staat sich auf, ohne dass seine Leistungsfähigkeit steigt?

Die Unzufriedenheit der Bürger scheint diesen Schluss nahezulegen, doch ganz so einfach ist es nicht. „Bei der Zahl der Beamten haben wir zuletzt einen leichten Aufwuchs gesehen“, sagt Rainer Bernnat, der bei der zu PwC gehörenden Beratungsgesellschaft Strategy& den Bereich öffentlicher Sektor leitet. „Wenn Sie das aber ins Verhältnis setzen zur zunehmenden Regelungsdichte, dann fällt das Plus nicht so ins Gewicht.“

Ein Beispiel ist die zum Jahresbeginn in Kraft getretene Wohngeldreform: Die Kommunen mussten quasi über Nacht mit der doppelten Zahl von Anspruchsberechtigten arbeiten. „Wir brauchen mehr vollzugstaugliche Gesetze“, fordert die Staatswissenschaftlerin Gisela Färber von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Der Bund mache zu oft Gesetze, ohne zu Ende zu denken, was dabei am Ende auf die Verwaltung zukomme.

Ein nicht unerheblicher Teil des Personalaufwuchses kommt allerdings ohnehin nicht den Verwaltungsbehörden zugute. So ist beispielsweise unter dem Eindruck der Flüchtlingsmigration Mitte des zurückliegenden Jahrzehnts die Polizei von Bund und Ländern aufgestockt worden. Gemessen in Vollzeitäquivalenten arbeiteten vor zwei Jahren gut 21.000 Beamte mehr im Polizeidienst als im Jahr 2016.

Auch der zunehmende und lange noch nicht gedeckte Kinderbetreuungsbedarf trägt erheblich zum Personalaufwuchs im öffentlichen Dienst bei. Seit dem Jahr 2007 hat sich die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher auf zuletzt knapp 268.000 mehr als verdoppelt.

An den Schulen waren im vergangenen Jahr mehr als eine Million Beschäftigte tätig. Länder wie Sachsen und Berlin, die aus Kostengründen lange Zeit vor allem angestellte Lehrerinnen und Lehrer beschäftigten, sind aus Gründen der Personalgewinnung und -bindung zur Verbeamtung zurückgekehrt. Auch das lässt ihre Zahl steigen.

Dort, wo der Bürger unmittelbar mit dem Staat zu tun hat – in kommunalen Ämtern und Behörden –, hat es zuletzt zwar auch einen deutlichen Personalzuwachs gegeben. Doch bekommen die Menschen das offenbar kaum zu spüren.

„Ich sehe auch die Gefahr, dass der Staat nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen“, sagt Gerhard Hammerschmid, Professor für Public and Financial Management an der Hertie School. Aber das dürfe nicht immer nur zu dem Ruf nach mehr Personal führen. „In den Finanzämtern beispielsweise ließen sich durch mehr Automatisierung große Effizienzreserven heben“, sagt Hammerschmid.

Zudem müsse das Geld auf den Ebenen ankommen, wo es am dringendsten gebraucht werde, betont Verwaltungswissenschaftlerin Färber. Die Vielzahl neuer Bundesbehörden – vom Bundeszentralamt für Steuern bis hin zum geplanten Finanzkriminalamt – hält die Professorin für eine klassische Fehlsteuerung von Ressourcen.

Der Bund baue Personal für neue Vollzugsbehörden auf, obwohl er eigentlich nur für die Gesetzgebung zuständig sei. Der Vollzug sei Ländersache.

Auch an den Schulen, die trotz des jüngsten Beschäftigungsaufbaus über Personalmangel klagten, könne man umsteuern. Vor allem in den Grundschulen komme es auf kleine Klassengrößen und ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis an, betont Färber. Doch das meiste Geld fließe immer noch in die Gesamtschulen und Gymnasien.

Gewalt gegen öffentlich Bedienstete Verrohung Gut jeder vierte der von Forsa befragten Bürgerinnen und Bürger hat schon einmal beobachtet, dass Beschäftigte des öffentlichen Dienstes behindert, belästigt, beschimpft oder angegriffen wurden. Am häufigsten waren davon Polizistinnen und Polizisten betroffen, gefolgt von Rettungskräften und Busfahrerinnen und -fahrern. 80 Prozent der Befragten konstatieren eine generelle Verrohung der Gesellschaft. Übergriffe Von den befragten öffentlich Bediensteten selbst berichten mehr als die Hälfte, bereits Opfer von Übergriffen geworden zu sein. Am häufigsten wurden sie beleidigt oder angeschrien, 30 Prozent haben aber auch die Erfahrung gemacht, körperlich bedrängt worden zu sein. „Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zahlen die Zeche für den generellen Ansehensverlust des Staates, nicht nur bei der Polizei und Rettungsdiensten, sondern auch in Schulen, Jobcentern und Bürgerämtern", sagte der Bundesvorsitzende des Gewerkschaftsdachverbands DBB Beamtenbund und Tarifunion, Ulrich Silberbach.

Hertie-School-Professor Hammerschmid vermisst auf allen staatlichen Ebenen eine strategische Personalplanung. Wie viele Beschäftigte mit welchen Qualifikationen werden ab wann, wie lange und in welchen Bereichen gebraucht? Das fehle bis auf wenige Ausnahmen völlig, sagt Hammerschmid. Und der öffentliche Dienst müsse aufhören, Mitarbeiter, die er absehbar nur kurzfristig brauche – wie etwa für bestimmte Aufgaben der digitalen Transformation –, gleich lebenslang und mit Verbeamtung einzustellen.

Eine strategische Personalplanung ist schon deshalb vonnöten, weil in den kommenden zehn Jahren gut ‧jeder vierte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes altersbedingt ausscheiden wird. Nach älteren Schätzungen des Beamtenbunds fehlen schon heute 360.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Demografisch erleben wir im ‧öffentlichen Dienst gerade noch die Ruhe vor dem Sturm“, sagt Berater Bernnat. PwC hat hochgerechnet, dass dem Staat ohne Gegenmaßnahmen bis 2030 rund eine Million Beschäftigte fehlen werden. Der öffentliche Dienst, der sich gerade etwas aufplustert, könnte dann zu einer Magerkur gezwungen sein, wenn es nicht gelingt, ihn in Konkurrenz zur Privatwirtschaft als Arbeitgeber attraktiv zu halten.

