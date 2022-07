Ökonomen „Ausmaß der Absagen ist historisch“: Die verzweifelte Suche nach neuen Wirtschaftsweisen

Dem Sachverständigenrat fehlen seit Monaten zwei Mitglieder. Nun gilt eine Ökonomin aus den USA als Hoffnungsträgerin. Sie könnte aber ein Problem haben.

Nach den Abgängen von Lars Feld (Mitte) und Volker Wieland (rechts) ist der Sachverständigenrat seit geraumer Zeit ausgedünnt. (Foto: Sachverständigenrat) Drei anstatt fünf Wirtschaftsweise

Berlin Wenn man so will, sind die Wirtschaftsweisen irgendwie doch komplett. Immer wieder werden die Vornamen der Ratsmitglieder Veronika Grimm und Monika Schnitzer vertauscht. Dadurch sei man doch im Prinzip zu fünft, scherzten sie diese Woche in einer Sitzung: Die beiden genannten Ökonominnen, ihre Alter Egos, und das aktuell einzig männlich Mitglied Achim Truger.

Doch die Situation der Wirtschaftsweisen ist für Witze eigentlich zu ernst. Der Sachverständigenrat, das wichtigste ökonomische Beratergremium in Deutschland, ist seit eineinhalb Jahren unterbesetzt. Gut ein Jahr lang waren die fünf Wirtschaftsweisen immerhin noch zu viert, seit drei Monaten sind sie sogar nur noch zu dritt.

Für die verbliebenen drei Wissenschaftler wird es so eine große Herausforderung, ihr Jahresgutachten im Herbst zu stemmen. Doch nicht nur die Arbeitsqualität leidet, auch der Ruf ist zusehends ramponiert. Der frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger bezichtigt die Bundesregierung einer „groben Missachtung des Sachverständigenrats“.