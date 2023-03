Ökonomische Bildung Lernplattform für die Deutschen: Lindner und Stark-Watzinger wollen das Finanzwissen verbessern

Viele Deutsche können mit Zins und Zinseszins wenig anfangen. Eine „Nationale Finanzbildungsstrategie“ der beiden liberalen Minister soll das künftig ändern.

Um das Finanzwissen der Deutschen steht es schlecht. Dabei ist das ein wichtiger Baustein für den finanziellen Aufstieg. (Foto: EyeEm/Getty Images) Frau hebt in Berlin Geld ab

Berlin Der Bundesfinanzminister und der Bundesbildungsministerin wollen mit einer „Nationalen Finanzbildungsstrategie“ die finanziellen Bildung der Deutschen verbessern. Denn nur ein solides Wissen in finanziellen Fragen ermögliche Menschen, „sinnvolle Anlage-, Kredit- und Versicherungsentscheidungen zu treffen“, heißt es in dem Konzept von Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger (beide FDP), das dem Handelsblatt vorliegt. Und nur so entstünden Chancen für individuellen Aufstieg und den Erwerb von Vermögen.

Der Handlungsbedarf sei groß, denn nach OECD-Studien sei das Finanzwissen der Deutschen „immer noch als gering einzustufen“, heißt es in dem Papier. So beantworten nur rund zwei Drittel der Bürger einfache Fragen zur Zinsrechnung richtig, das Konzept des Zinseszinses verstehe nur gut die Hälfte der Erwachsenen (56 Prozent). Nur 44 Prozent können beides. Gut jeder vierte versteht zwar den den Zusammenhang von Risiko und der erwarteten Rendite einer Anlage.