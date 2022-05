Ölversorgung Raffinerie Schwedt vor der Übernahme: Ampel-Politiker erfreut, das Ministerium schweigt

Zwölf Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdöls kommen noch immer aus Russland, fast alles landet in der Rosneft-Raffinerie Schwedt. Das Interesse von Investoren ist geweckt.

Die PCK-Raffinerie in Brandenburg wird zum Übernahmeziel. (Foto: dpa) Raffinerie in Schwedt

Berlin Das Interesse von Investoren an der Raffinerie PCK Schwedt werten Koalitionspolitiker als positives Signal. „Aus unserer Sicht ist jede privatwirtschaftliche Lösung für den Eigentümerwechsel staatlichen Eingriffen immer vorzuziehen. Die Entscheidung über den Wechsel sollte anhand der Kriterien Versorgungssicherheit, schnellstmögliche Unabhängigkeit von russischem Öl und bestes Langfristkonzept für den Standort erfolgen“, sagte Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, dem Handelsblatt. „Das Raffineriegeschäft in Deutschland ist sehr lukrativ, deshalb überrascht es nicht, dass es Bieter für die Raffinerie in Schwedt gibt.“

Auch die Grünen bewerten die Entwicklung positiv. Es sei „prinzipiell ein gutes Zeichen, wenn mehrere Investoren Interesse an Schwedt haben und konkrete Gespräche zeitnah geführt werden können“, sagte Dieter Janecek, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, dem Handelsblatt.