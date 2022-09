Der Bund stellt Rosneft Deutschland, dem Mehrheitseigner der Raffinerie PCK Schwedt, unter Treuhandverwaltung. Doch der Weiterbetrieb wird zur großen Herausforderung.

Die Zukunft der Anlage ist ungewiss. (Foto: dpa) Erdölraffinerie PCK Schwedt

Berlin Dass der Bund über einen Einstieg bei Rosneft Deutschland, dem Mehrheitseigner der Raffinerie PCK Schwedt, den Fortbestand der Raffinerie sichern will, ist seit Wochen ein offenes Geheimnis. Am frühen Freitagmorgen war es dann soweit: Zur Sicherung des Betriebs stellt die Bundesregierung die Rohölimporteure Rosneft Deutschland und die RN Refining & Marketing GmbH unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit.

Damit übernimmt der Bund die Kontrolle über den jeweiligen Anteil in den drei Raffinerien PCK Schwedt, MiRo (Karlsruhe) und Bayernoil (Vohburg). Die Treuhandverwaltung wird an diesem Freitag wirksam und ist zunächst auf sechs Monate befristet. Die Kosten dafür haben die betroffenen Unternehmen zu tragen.

Die Novelle des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG), die gelegentlich auch als „Lex Rosneft“ bezeichnet wurde, ebnete dazu den Weg. Doch auch nach dem Einstieg gibt eine Reihe von Fallstricken.

