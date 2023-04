Offshore-Windkraft Tennet vergibt Netzausbau-Aufträge für insgesamt 30 Milliarden Euro

Das Unternehmen investiert Milliarden in den Ausbau des Stromnetzes im Meer. Von den neuen Aufträgen zur Anbindung von Offshore-Windparks profitiert auch Siemens Energy.

Deutschland und die Nachbarländer Niederlande, Dänemark und Belgien haben ehrgeizige Ziele für den Ausbau der Windkraft auf See. (Foto: dpa) Windenergie in Niedersachsen

München, Berlin Der Stromnetzbetreiber Tennet treibt den Netzausbau in der Nordsee weiter voran. Am Donnerstag gab das niederländische Unternehmen den Bau von drei Konverter-Plattformen zur Netzanbindung von Offshore-Windparks in der Nordsee in Auftrag. Ende März hatte Tennet bereits elf Konverter-Plattform-Projekte vergeben. Das Auftragsvolumen für alle 14 Plattformen beläuft sich auf 30 Milliarden Euro.

Tim Meyerjürgens, COO von Tennet, sagte, man gehe mit dem Bau der Konverter-Plattformen „einen großen Schritt vorwärts bei der Entwicklung der Nordsee zum klimaneutralen Kraftwerk Europas“.

Mit dem Bau der Plattformen trägt Tennet der wachsenden Bedeutung der Offshore-Windkraft Rechnung. Deutschland, aber auch Staaten wie die Niederlande, Dänemark und Belgien haben sich ehrgeizige Ziele für den Ausbau der Windkraft auf See gesetzt. Die vier Länder haben sich mit der Mitte Mai vergangenen Jahres verabschiedeten Esbjerg-Erklärung dazu bekannt, bis 2030 zusammen mindestens 65 Gigawatt (GW) Offshore-Windenergie zu bauen.