 Offshore-Windparks: BP und Total sichern sich Flächen in Nord- und Ostsee

Berlin, Düsseldorf Die bislang weltweit größte Ausschreibung von Flächen für Offshore-Windparks bringt ein überraschendes Ergebnis: Die Interessenten verzichten nicht nur auf jede gesetzlich garantierte Einspeisevergütung. Nach Angaben der Bundesnetzagentur legen sie insgesamt sogar noch 12,6 Milliarden Euro „Eintrittsgeld“ obendrauf. Die erfolgreichen Bieter werden angeführt von BP und Total Energies, zwei Großkonzernen aus der Mineralölwirtschaft.

Damit endete am Mittwoch die Versteigerung von vier Flächen für die Offshore-Windkraft in Nord- und Ostsee mit einem Potenzial von sieben Gigawatt (GW) installierter Leistung. Die Gebiete liegen rund 120 Kilometer nordwestlich von Helgoland und 25 Kilometer nördlich von Rügen. Eine Ausschreibung in dieser Größenordnung ist global bislang ohne Vorbild.

Auch das Ausschreibungsverfahren war in Deutschland neu. Eine erste Gebotsrunde endete mit Geboten zu null Cent je Kilowattstunde. Das heißt, dass alle Bieter bereit waren, auf eine gesetzlich garantierte Vergütung je produzierte Kilowattstunde Strom zu verzichten.

Daraufhin startete erstmals eine zweite Runde, das sogenannte „dynamische Gebotsverfahren“: Die Bieter mit der jeweils höchsten Zahlungsbereitschaft für eine Fläche erhielten dabei den Zuschlag.

Das ausgerechnet die fossilen Ölkonzerne die Offshore-Ausschreibungen gewonnen haben, sorgt in der deutschen Windbrache für Unmut. Geboten hatten neben dem französischen Öl- und Gasriesen Total und der britischen BP nach Handelsblatt-Informationen auch RWE, Orsted, EnBW zusammen mit Equinor und Baywa mit dem französischen Energiekonzern EdF.

BP und Total sichern sich Flächen für Offshore-Windparks: Windkraft-Branche besorgt

„Die Summen sind obszön“, sagte ein Brancheninsider dem Handelsblatt. Irgendwann sei man ausgestiegen, „die Kosten, mit denen wir kalkulieren, rechtfertigen diese Preise nicht“. Das Problem: Von den 12,6 Milliarden Euro müssen die Ölkonzerne erst einmal nur zehn Prozent anzahlen. Das macht in dem Fall etwas mehr als eine Milliarde Euro. Für einen Konzern wie Total ist das angesichts eines Rekordgewinnes von 21 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr keine besonders große Summe.





Einzelne Branchenvertreter äußern nun die Sorge, dass die Ölkonzerne sich die Flächen zwar für vermeintlich viel Geld gesichert haben, am Ende aber gar nicht bauen. Ihr Hauptgeschäft machen Konzerne wie BP oder Total auch heute noch mit Öl und Gas. Tatsächlich fokussieren sie sich nach den Verwerfungen auf dem Energiemarkt im vergangenen Jahr wieder stark auf ihr Kerngeschäft.

Wegen der aktuell hohen Nachfrage nach Öl und Gas will der britische BP-Konzern bis 2030 mehr fossile Rohstoffe fördern als geplant. Ursprünglich wollte das Londoner Unternehmen seinen Output im Vergleich zu 2019 bis dahin um 40 Prozent verringern. Jetzt sollen es nur noch 25 Prozent sein.

„Wir werden mehr in das heutige Energiesystem investieren“, sagte BP-Vorstandschef Bernard Looney bei der Bilanzvorlage im Frühjahr. Er kündigte an, dass der Konzern bis 2030 rund acht Milliarden Dollar zusätzlich in das traditionelle Geschäft mit fossilen Brennstoffen investieren werde. Genauso viel soll zusätzlich in den Ausbau der Erneuerbaren fließen. Zum Vergleich: Allein 2022 investierte BP über acht Milliarden Dollar in Öl- und Gasprojekte.

Aus der Mineralölbranche ist zu hören, die Spekulationen der Windindustrie seien nicht fundiert. Gegen dieses Verhalten sprächen schon die Vertragsstrafen bei Nichtumsetzung der Projekte.

Branchenexperten fühlen sich durch das Milliardenergebnis in ihren Prognosen bestätigt. „Es gibt einen weiter zunehmenden Marktdruck, das spiegelt sich in dem Ergebnis wider“, sagte Dirk Briese vom Beratungsunternehmen Wind Research. „Es ist zwar nicht überraschend, dass Bewerber Geld bieten, um den Zuschlag zu bekommen. Aber die Höhe der Gebote ist schon bemerkenswert.“

Hohe Nachfrage nach Strom aus Windkraft in der Industrie

Das Ergebnis zeige, dass Windstrom sehr gefragt sei. „Die Bieter wissen, dass sich Strom aus grünen Quellen sehr gut und zukünftig immer besser vermarkten lässt“, sagte Briese. Insbesondere die Industrie habe großes Interesse angemeldet.

Stefan Thimm, Geschäftsführer des Bundesverbands der Windparkbetreiber Offshore (BWO), sagte, die erfolgreichen Bieter zeigten mit ihren Geboten ihr starkes Engagement für den weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland. „Die Ergebnisse der Auktionen unterstreichen die große Bereitschaft der Investoren, den Ausbau dieser etablierten Technologie zu unterstützen“, sagte er.

Die Ampelkoalition verfolgt beim Ausbau der Offshore-Windkraft ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen 30 GW Offshore-Windkraft in Nord- und Ostsee installiert sein. 2035 sollen es 40 GW sein. Aktuell drehen sich im deutschen Teil von Nord- und Ostsee Windräder mit rund acht GW Leistung.

Thimm sagte, nun müssten die industriepolitischen Grundlagen her, damit die Gewinner der Auktionen ihre Projekte erfolgreich umsetzen könnten. „Wir benötigen die Unterstützung der Politik, um die absehbaren Engpässe in der Wertschöpfungskette zu beseitigen, etwa bei der industriellen Kapazität für den Bau von Windenergieanlagen, Fundamenten und den dafür benötigten Schiffen“, so der Verbandschef.

BP und Total halten die hohen Gebote für angemessen

Das Versteigerungsergebnis sei „extrem hoch im internationalen Vergleich“. Thimm unterstrich die Forderung des BWO, Obergrenzen für die Gebote einzuziehen.

Aus Sicht der erfolgreichen Bieter waren die Gebote angemessen. „Der Einstieg ist nicht zu teuer erkauft. Wir sind zufrieden mit den Auktionsergebnissen“, sagte Matthias Bausenwein, globaler Offshore-Wind-Chef von BP, dem Handelsblatt. „Ein internationaler Vergleich ist schwer anzustellen, weil sich die Auktionsbedingungen von Land zu Land stark unterscheiden“, ergänzte er.

Mit dem Zuschlag steige man „prominent in den deutschen Offshore-Windmarkt ein“ und erhöhe zugleich die Zahl der Marktteilnehmer. „Wir wandeln uns damit vom Ölkonzern zum integrierten Energiekonzern, der auf dem Weg zur Klimaneutralität ehrgeizige Ziele verfolgt“, sagte Bausenwein.

Einen Teil des Offshore-Windstroms will BP für die eigene Produktion nutzen. (Foto: AP) BP-Raffinerie in Gelsenkirchen

Er kündigte an, BP werde einen Teil des Stroms, der in den Windparks produziert werde, selbst verbrauchen, etwa in Raffinerien, für die Wasserstoffherstellung und das E-Auto-Ladenetz des Konzerns. Der Rest geht an Industriekunden.

Der BP-Offshore-Wind-Chef setzt auf weitere Investitionen. „Allein in Großbritannien und den USA haben wir Offshore-Windprojekte mit 5,2 GW in der Pipeline“, sagte er. Jetzt komme Deutschland hinzu.

Ähnlich äußerte sich Total-CEO Patrick Pouyanné: „Unser Eintritt in den deutschen Offshore-Windmarkt, Europas größten Strommarkt, ist für uns ein wesentlicher Schritt in Richtung unserer Strategie ein wichtiger Player auf dem Strommarkt zu werden.“

Offshore-Windparks: Windkraft-Branche kritisiert das Auktionsverfahren

Die Offshore-Wind-Branche hatte das neue Auktionsverfahren bereits im Vorfeld kritisiert und vor einem Überbietungswettbewerb zulasten der Stromverbraucher gewarnt. Der Strom, der in den noch zu errichtenden Parks aus der jüngsten Ausschreibungsrunde produziert wird, wird nicht über den Strommarkt verwertet, sondern über direkte Abnahmeverträge zwischen Windparkbetreibern und einzelnen Unternehmen. Im Fachjargon heißen diese Verträge „Purchase Power Agreement“ (PPA).

In der Industrie sind solche Verträge begehrt, weil sie den Weg zur Dekarbonisierung ebnen. Doch die Betreiber werden sich die zwölf Milliarden Euro, die sie zahlen mussten, um den Zuschlag zu bekommen, bei den Stromkunden zurückholen, indem sie die Strompreise der PPAs entsprechend kalkulieren, sagen Experten voraus.

Das steht im Widerspruch zum Ziel der Bundesregierung, die Strompreise für die Industrie möglichst zu dämpfen, denn von den Direktverträgen profitieren nur einzelne Großkunden. Das Wirtschaftsministerium strebt sogar an, der Industrie künftig Offshore-Windstrom zu besonders günstigen Konditionen zugänglich zu machen.

Die Befürworter des neuen Auktionsverfahrens halten dem entgegen, dass 90 Prozent der 12,6 Milliarden Euro in die Stromkostensenkung fließen sollen, jeweils fünf Prozent gehen in den Meeresschutz und in die Förderung einer umweltschonenden Fischerei.

Mehr: So soll das deutsche Wasserstoffnetz aussehen

Erstpublikation: 12.07.2023, 14:38 Uhr (zuletzt aktualisiert am 12.07.2023, 18:05 Uhr).