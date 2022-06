Omid Nouripour Grünen-Chef fordert Klimageld mit Steuerungseffekt

Berlin Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich für eine „Übergewinnsteuer“ ausgesprochen. „Es gibt momentan einzelne Unternehmen, die als Trittbrettfahrer der Inflation aus dem Krieg Kapital schlagen“, sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe laut einem Vorabbericht. Eine Extra-Steuer für diese Unternehmen sei eine gerechte Möglichkeit, mehr Geld einzunehmen und die Preise zu dämpfen.

Die Idee einer Übergewinnsteuer hatte Grünen-Chefin Ricarda Lang bereits Anfang Mai ins Spiel gebracht. „Wir beobachten seit Monaten eine Entkopplung vom Rohölpreis und Tankstellenpreisen. Einige wenige profitieren, während ganz viele mittelständische Unternehmen unter den hohen Energiepreisen leiden und sich fragen, wie sie durch das nächste Jahr kommen sollen. Die Übergewinnsteuer wäre da ein logischer Schritt“, sagte Lang dem „Tagesspiegel“.

Dem Vorschlag hatten sich zuletzt einige andere Spitzenpolitiker angeschlossen, darunter auch SPD-Chef Lars Klingbeil und Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge.

Die Mineralölkonzerne stehen wegen der hohen Spritpreise in der Kritik. Auch eine Senkung der Energiesteuern am Mittwoch hatte die Preise nur vorübergehend sinken lassen. Zuletzt waren sie vielerorts wieder gestiegen. Am Samstagvormittag war der Preis für Super E10 laut dem ADAC erneut gestiegen. Diesel lag in etwa auf dem Niveau des Vortages.

Beide Kraftstoffe waren dem Verkehrsclub zufolge zu teuer. „Da kommt deutlich zu wenig beim Verbraucher an“, sagte ein ADAC-Sprecher. „Die Entwicklung geht in die komplett falsche Richtung.“

Nouripour möchte Klimageld mit Steuerungseffekt

Omid Nouripour kritisierte zudem das Konzept des Arbeitsministers Hubertus Heil (SPD) für ein soziales Klimageld. „Beim Klimageld werden wir darauf achten, dass auch Klima drin ist“, sagte Nouripour den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Es müsse „auch einen Steuerungseffekt beim Klimaschutz haben“. Beim bisherigen Vorschlag erkenne er diesen nicht.

Heil hatte vorgeschlagen, Menschen mit einem Einkommen bis 4000 Euro brutto im Monat ab 2023 einmal pro Jahr einen staatlichen Zuschuss zu zahlen und damit steigende Energiepreise auszugleichen. Die Ampel-Partnerin FDP hatte den Vorschlag aber bereits skeptisch bis ablehnend kommentiert.

Die Regierung könne in dieser Krise nicht Gelder ausgeben, ohne die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen mitzudenken, sonst werde sie in Zukunft sehr viel mehr ausgeben müssen. Sie müsse Anreize schaffen, von fossilen auf erneuerbare Energien und auf Energieeffizienz umzusteuern. Die Menschen müssten bei dem Umstieg unterstützt werden.

Mit Blick auf die Skepsis zum Klimageld insbesondere bei der FDP wies SPD-Chef Lars Klingbeil darauf hin, dass das Vorhaben im Koalitionsvertrag verabredet worden sei. „Wir diskutieren noch über den besten Weg. Aber eins ist klar: Das Klimageld wird helfen, um Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen bei den Kosten für den klimaneutralen Umbau unserer Gesellschaft zu unterstützen“, sagte Klingbeil der Funke Mediengruppe.

Im Koalitionsausschuss sei festgehalten worden, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) bis Ende des Jahres ein Modell für die Auszahlung des Klimagelds ausarbeitet, machte Klingbeil klar. Lindner hatte vergangene Woche das Konzept von Heil als bürokratisch kritisiert. Zudem sei sein Vorschlag nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt. Um Bürger mit niedrigen und mittleren Einkommen zu entlasten schlug Lindner eine Steuerreform vor.

