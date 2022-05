One Fiber Glasfaser entlang des Schienennetzes: Wie der Staat Milliarden sparen kann

Berlin Im Mainzer Digitalisierungsministerium wollte Minister Alexander Schweitzer all die Versprechen nicht glauben, also beauftragte der SPD-Politiker zur Sicherheit den Tüv Rheinland: Wirbt das kleine Start-up One Fiber zu Recht damit, entlang des deutschen Schienennetzes ein 27.000 Kilometer langes Glasfasernetz aufzubauen, das hochmodern ist und darüber hinaus auch noch abhörsicher und sicher vor Cyberattacken? Könnte das Netz wirklich helfen, jeden Haushalt im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz kostengünstig ans schnelle Internet anzuschließen, womit sich aufwendige und teure Förderprogramme erübrigten?

Die Antwort der Berater des Tüv Rheinland war so eindeutig, dass Schweitzer an diesem Donnerstag eine Absichtserklärung mit Klaus Kremper, dem Chef von One Fiber und einstigen Chef der Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn AG, unterzeichnet hat.

„So, wie mit der Eisenbahn die Industrialisierung im 19. Jahrhundert einen entscheidenden Schub erfuhr, so kann der Ausbau der Glasfaserinfrastrukturen gerade im ländlichen Raum und topografisch anspruchsvollen Regionen erheblich davon profitieren, dass entlang des ohnehin bereits vorhandenen Schienennetzes Glasfaser mit verlegt wird“, jubilierte der Minister. „Dadurch, dass das Netz von Anfang an im Sinne des Open Access potenziell allen Telekommunikationsdienstleistern offensteht, werden enorme Mitnutzungspotenziale geschaffen, durch die der Ausbau des Glasfasernetzes beschleunigt werden kann.“ Das so entstehende Netz werde sich bis weit in den ländlichen Raum hinein erstrecken und könne dazu beitragen, die Gigabit-Ausbaukosten der Kommunen und Gemeinden speziell in den derzeit unterversorgten ländlichen Räumen zu verringern.

One Fiber will Kernnetz für Glasfaser-Ausbau in Deutschland stellen

Schweitzer arbeitet seit Längerem mit dem Tüv Rheinland zusammen. Dessen Experten haben für das Land eine „Netzdetailplanung“ entwickelt, um den Glasfaserausbau exakt für jedes Haus und jeden Bedarf zu organisieren. Da kommen die Pläne von One Fiber offenkundig recht – einem Unternehmen, in dem mehrere ehemalige Mitarbeiter der Bahn ihr Wissen um die Bahninfrastruktur genutzt haben, um binnen fünf Jahren ein Glasfasernetz aufzubauen.

One Fiber wirbt damit, sein Kernnetz sei ein sicheres Intranet, das Kabel liefert der Glasfaserhersteller Corning. Der US-Konzern mit großer Forschungsabteilung in Berlin-Adlershof liefert laut One Fiber ein neuartiges Kabel mit 586 Fasern, von denen allein 192 eine Leistung von 800 Gigabit haben. Dies entspreche der Leistungsfähigkeit von Unterwasserkabeln. Finanziert wird das „Gleisfasernetz“, wie One Fiber es nennt, über private Investoren, allesamt bislang aus Deutschland.

Deutsche Telekom könnte Glasfaserkabel von One Fiber nutzen

Andere Netzbetreiber oder Diensteanbieter sollen das Netz nutzen können. Dafür hat One Fiber inzwischen die Zahl der Zugangspunkte von 5500 auf 10.000 erhöht. So könnten die Deutsche Telekom, die Deutsche Glasfaser, regionale Anbieter und auch Mobilfunkanbieter die „letzte Meile“ in unwirtschaftliche Regionen verkürzen, womit diese attraktiv für Investoren wird.

„Das Netz von One Fiber ist eine Chance, perspektivisch ein sicheres Netz in Deutschland zu haben“, sagte Mariusz Bodek, Geschäftsführer der Tüv Rheinland Consulting. Bisher gebe es so ein Netz nicht. In der Tat hat das Technische Hilfswerk bereits Interesse angemeldet und ein Pilotprojekt mit One Fiber verabredet. Auch lobte Bodek die Qualität der Glasfaser. „Der Datendurchsatz wird epochal sein“, sagte er.

Rheinland-Pfalz spart mehr als 500 Millionen Euro durch One Fiber

Nach Informationen des Handelsblatts spart das Land Rheinland-Pfalz allein mehr als eine halbe Milliarde Euro, wenn es das One Fiber-Netz in den flächendeckenden Glasfaserausbau im Land einbezieht. One Fiber profitiert davon, die Kabelschächte der Deutschen Bahn entlang der Schienenwege nutzen zu können. Dies spart kostspielige Bauarbeiten. Auch sind keine Genehmigungsverfahren nötig, da es bereits Vereinbarungen mit der Bahn gibt.

Bundesweit hieße dies, dass das Netz entlang der Bahntrassen hilft, rund zehn Milliarden Euro beim flächendeckenden Breitbandausbau einzusparen. „Bundesfinanzminister Lindner wird sich freuen“, sagte Bodek.

In der Tat: Am Donnerstag erst hatten Bund und Länder erneut beraten, wie sie in Zukunft den Glasfaserausbau fördern wollen. Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP), selbst Rheinland-Pfälzer, wollte zunächst die Förderung auf eine Milliarde Euro pro Jahr deckeln, doch davon ist angesichts der Förderwünsche vieler Länder – etwa von Bayern und Niedersachsen, wo Landtagswahlen bevorstehen – nicht mehr die Rede.

Baukapazität für Glasfaser-Internet beschränkt

Die Branche fürchtet vielmehr, dass in den kommenden vier Jahren Staatsgeld von bis zu 36 Milliarden Euro den Markt überschwemmen könnte. Dabei können die Unternehmen pro Jahr selbst angesichts der Baukapazitäten maximal fünf Milliarden verbauen, wie es in der Branche hieß.

Wenn dann ab 2023 Länder und Kommunen überall da fördern, wo Private kurzfristig keine Zusagen für den Ausbau geben können, verlören sie wichtige Synergieeffekte. „Wir müssen selber sagen können, wo wir ausbauen“, sagte Jürgen Grützner, Geschäftsführer beim Telekommunikationsverband VATM, dem Handelsblatt.

Auch Deutsche Bahn arbeitet an Glasfaser-Netz

Neben One Fiber baut inzwischen auch die Bahn an einem Glasfasernetz. Bis 2027 soll es stehen. Es werde „ein abgeschlossenes, eigenes Netz“ sein, erklärte eine Sprecherin.

Bisher sind laut Bahn gut 20.000 Kilometer des Schienennetzes mit Glasfaser versorgt, die aber zum Teil saniert werden müssen. Das Streckennetz in Deutschland ist 33.400 Kilometer lang. Da die Gleise allerdings zum Teil parallel liegen und dort nur eine Datenverbindung gelegt werden muss, fehlen noch 8200 Kilometer.

Der System Schiene braucht die schnellen Datenleitungen, um den eigenen Betrieb zu digitalisieren – also Weichen, Signale, Stellwerke und auch das fahrende Material. Nur so ist es möglich, mehr Kapazität auf das an vielen Stellen überlastete Netz zu bringen.

