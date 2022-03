Opposition Union will in nächsten zwei Wochen gegen Ampel-Nachtragshaushalt klagen

Die Opposition sieht das Kontrollrecht des Parlament bei der Transparenz des Haushaltes verletzt. Das Budget sei nur für die Corona-Notlage zugelassen gewesen, so die Union.

Der innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kündigte die Klage an. (Foto: imago images/Future Image) Mathias Middelberg im Bundestag

Berlin Die Union will innerhalb der nächsten zwei Wochen Verfassungsklage gegen den Nachtragshaushalt 2021 der Ampel-Koalition einreichen. Das sagte Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

Die Ampel-Koalition habe mit der Übertragung der Milliarden aus dem Corona-Fonds in ein Polster für Ausgaben in den Klimaschutz die Schuldenbremse verletzt. Die 60 Milliarden seien ausdrücklich mit der Begründung aufgenommen worden, die außergewöhnliche Notlage der Corona-Pandemie in 2021 zu bewältigen.

„Die Nutzung dieser Kreditermächtigungen für einen völlig anderen Zweck und für ganz andere Zeiträume ist nicht zulässig“, sagte der CDU-Politiker. Dies widerspreche der Transparenz des Haushalts und verletze die Kontrollrechte des Parlaments.

Mehr: Bundesrat gibt grünes Licht: Die meisten bundesweiten Corona-Regeln fallen künftig weg

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen