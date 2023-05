Die Liberalen wollen den Kampf gegen die organisierte Kriminalität forcieren. In einem Positionspapier fordern sie, eine neue Bundesbehörde einzurichten.

Die Liberalen sehen im Kampf gegen die organisierte Kriminalität Verbesserungsbedarf. (Foto: dpa) Mitglieder einer Spezialeinheit des Zolls zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche

Berlin Im Kampf gegen organisierte Kriminalität hat sich die FDP für die Schaffung einer speziellen „Anti-Mafia-Einheit“ ausgesprochen. In einem Positionspapier, das dem Handelsblatt vorliegt, begründen die Liberalen dies damit, dass die Zuständigkeiten bei der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland „zersplittert und auf zu viele Akteure verteilt“ seien. Die Politik müsse daher „den Mut zum großen Wurf haben und die Kernkompetenzen bei der Geldwäschebekämpfung und Sanktionsdurchsetzung unter einem Dach bündeln“, heißt es in dem Papier, das am Montag vom Parteipräsidium beschlossen werden soll.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen