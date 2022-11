Organisierte Kriminalität Innenministerin Faeser will Vermögen vorbeugend einfrieren können

Mit neuen Anti-Geldwäsche-Maßnahmen will Bundesinnenministerin Faeser härter gegen die organisierte Kriminalität vorgehen. Ihre Pläne sehen mehr Befugnisse für die Behörden vor.

Berlin Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dringt auf deutlich mehr Befugnisse der Behörden im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Das geht aus einem Strategiepapier hervor, das die Ministerin am heutigen Mittwoch bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts in Wiesbaden vorstellen will.

Das Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, listet insgesamt 19 Maßnahmen auf, die dazu dienen sollen, „kriminelle Strukturen nachhaltig zu zerschlagen und inkriminierte Gewinne konsequent abzuschöpfen“. Faeser sieht dringenden Handlungsbedarf.

Denn mit dem Agieren der kriminellen Gruppierungen, heißt es in dem Papier, drohten „eine Unterwanderung staatlicher und wirtschaftlicher Strukturen und die Destabilisierung der Gesellschaft insgesamt“. Daher müsse jetzt auf nationaler und internationaler Ebene „gemeinsam und entschlossen“ gegengesteuert werden.