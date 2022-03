Pandemie Ampel ringt weiter um den Basisschutz: Sorge wegen steigender Infektionszahlen

Berlin Die Ampelkoalition ringt weiter um das in der kommenden Woche auslaufende Infektionsschutzgesetz und die Frage, welche Coronamaßnahmen auch nach dem 19. März möglich bleiben sollen. Während SPD und Grüne die Grundlage für möglichst alle geltenden Einschränkungen beibehalten wollen, drängt die FDP auf umfassende Lockerungen.

Einen Kompromiss handeln derzeit das FDP-geführte Bundesjustizministerium unter Marco Buschmann und das Gesundheitsministerium unter Ressortchef Karl Lauterbach (SPD) aus. Beteiligt ist auch das Kanzleramt.

Lauterbach zeigte sich am Montag zumindest zuversichtlich, dass die Verhandlungen rechtzeitig abgeschlossen werden. „Wir müssen handlungsfähig bleiben, und so wird das Gesetz auch ausfallen“, sagte er.

Ob ein entsprechender Gesetzentwurf an diesem Mittwoch im Bundeskabinett beraten wird, sei noch offen, sagte Lauterbach. Die verhandelnden Parteien seien „in der Nähe einer Einigung“. Das Gesetz könne auch im Umlaufverfahren auf den Weg gebracht werden.

Am Mittwoch in der kommenden Woche soll das Gesetz in erster Lesung im Bundestag diskutiert werden. Anschließend soll es in den Ausschuss kommen und am Freitag dann in zweiter und dritter Lesung vom Bundestag verabschiedet und im Bundesrat beschlossen werden.

Wie der Kompromiss aussehen könnte, ist allerdings noch offen. Lauterbach hatte sich für möglichst umfassende Maßnahmen ausgesprochen. Neben der Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen solle auch eine Obergrenze für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen sowie Zugangsbeschränkungen (2G- und 3G-Regeln) möglich bleiben.

Grüne wollen vorerst an Infektionsschutzgesetz festhalten

Unterstützung erhält er von den Grünen, die angesichts des knappen Zeitplans sogar eine Verlängerung des geltenden Infektionsschutzgesetzes ins Spiel bringen. Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen, sagte dem Handelsblatt, die Bundesländer bräuchten „zeitnah Klarheit, damit sie ihre Coronaverordnungen noch vor dem 19. März vorbereiten können“.

„Wenn andere Krisen gerade die volle Aufmerksamkeit brauchen, wäre es angesichts des knappen Zeitplans naheliegend, das geltende Infektionsschutzgesetz zu verlängern“, sagte Dahmen.

Rechtssicherheit ist wichtig, betonte Dahmen. „Stufenweise, vorausschauende Lockerungen gehen nur dort, wo sich die Lage auch tatsächlich bessert und wenn es einen vollständigen Notfallkoffer an Maßnahmen gibt, die regional schnell ergriffen werden können, wenn sich die Lage wieder verschlechtert.“

Dahmen verwies auch auf die aktuelle Infektionslage. Die Neuinfektionen stiegen wieder, die Hospitalisierungsinzidenz liege inklusive Nachmeldungen bei über elf, sagte er. „Die Pandemie ist offensichtlich nicht vorbei.“

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte zuvor 78.428 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 16.079 mehr als am Montag vor einer Woche.

Zudem stieg die Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge. Der Wert kletterte auf 1259,2 von 1231,1 am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in einer Woche auf 100.000 Einwohner infizieren.

Insgesamt liegt damit die Zahl der Infektionen in Deutschland bei mehr als 15,86 Millionen. 24 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Bundesländer hatten erst am Freitag zahlreiche Coronalockerungen umgesetzt. Im Rahmen der Bund-Länder-Beschlüsse gilt etwa wieder eine 3G-Regelung in Gastronomie und Hotels, die nun auch ungeimpften Menschen mit Coronatest wieder bewirten und beherbergen werden dürfen.

Diskotheken und Klubs können wieder öffnen. Bei Großveranstaltungen dürfen wieder mehr Zuschauer in Hallen und im Freien teilnehmen. Das Gesundheitsministerium hatte am Freitag erklärt, man halte den Höhepunkt der fünften Pandemiewelle für überschritten.

Die FDP pocht allerdings weiter darauf, die Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz zurückzunehmen. Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP, sagte dem Handelsblatt, Deutschland dürfe „nicht im Alleingang Coronamaßnahmen auf Vorrat beibehalten“, während andere Länder öffnen.

„Mit dem 20. März müssen die Einschränkungen spürbar zurückgehen“, forderte Kuhle. Hohe Inzidenzen würden daran nichts ändern.

Die Maßnahmen gegen Corona müssten dem Zweck dienen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, sagte Kuhle. Drohe eine solche nicht, dürfe es keine strengen Maßnahmen geben.

Mehr: Die Coronapandemie im Newsblog