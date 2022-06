Pandemie BA.5-Welle in Portugal: Was die Omikron-Subvariante für Deutschland bedeutet

Berlin Die steigenden Coronazahlen in Portugal nähren auch die Sorgen vor einer neuen Pandemie-Welle in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnte: „In Portugal zeigt sich leider, dass mit der BA.5-Omikron-Variante auch die Sterblichkeit wieder steigt.“

Im Herbst müsse man darauf vorbereitet sein. Lauterbach hatte Anfang Mai einen Pandemie-Plan für die kalte Jahreszeit angekündigt, der allerdings noch aussteht.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, drängt angesichts der Entwicklung darauf, Vorbereitungen zu treffen. „Wir sind gut beraten, erprobte Maßnahmen über den 23. September hinaus dort, wo erforderlich, möglich zu machen“, sagte er dem Handelsblatt. Die Maßnahmen des aktuelle Infektionsschutzgesetzes laufen Ende September aus.

Es lasse sich zwar noch nicht sicher sagen, ob dass Gesundheitswesen durch die Subvariante stark belastet werde. Der Verlauf und und die Lage Portugal, aber auch der starke Anstieg an Atemwegserkrankungen auf der Südhalbkugel seien aber besorgniserregend. „Diese Entwicklung werden wir voraussichtlich auch in Deutschland erleben, sodass das Gesundheitswesen nicht nur durch die Corona-Pandemie belastet sein wird“, sagte Dahmen.

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Andrew Ullmann, sagte dem Handelsblatt, er rechne damit, dass die Variante in den kommenden Wochen und Monaten zur vorherrschenden in Deutschland werde. Die geplante Evaluierung der Pandemie-Maßnahmen sei geboten, um sich auf die „kommende Herbstwelle“ gut vorzubereiten. Allerdings solle man auch „bei steigenden Zahlen nicht in Panik verfallen.“

Bislang ist die Omikron-Subvariante BA.5 in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wenig verbreitet. Dem bislang letzten RKI-Wochenbericht vom 23. Mai zufolge lag ihr Anteil an den Infektionen Mitte des Monats bundesweit bei 2,5 Prozent.

Die Verbreitung nimmt jedoch zu: In der letzten Aprilwoche hatte der Anteil von BA.5 noch 0,6 Prozent betragen, eine Woche später waren es 1,2 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland war zuletzt leicht gestiegen, ist aber insgesamt rückläufig. Das RKI hatte am Mittwoch den Wert mit 207 angegeben. Am Vortag hatte er 201,7 betragen, im Vormonat allerdings noch 666,4.

In Portugal zeigt sich hingegen ein anderes Bild. Rund 87 Prozent aller registrierten Neuinfektionen entfallen nach Angaben des Nationalen Gesundheitsinstituts Insa inzwischen auf die Omikron-Subvariante BA.5. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen hat sich seit Mitte April auf zuletzt rund 1800 vervierfacht.

Trotz der hohen Impfquote von 87 Prozent in Portugal stiegen jüngst auch die Zahl der mit Corona infizierten Krankenhauspatienten und die Sterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-19. Zuletzt waren es 230 Todesfälle in einer Woche.

Corona-Beschränkungen gibt es in dem Land mit gut zehn Millionen Einwohnern kaum noch. Eine Maskenpflicht besteht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Pflegeheimen und Krankenhäusern. Die Behörden raten jedoch, freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz überall dort zu tragen, wo ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht. Angesichts der hohen Infektionszahlen diskutiert das Land nun wieder schärfere Maßnahmen.

Wie sich die Ausbreitung der Variante entwickeln wird, lässt sich schwer vorhersagen. In Südafrika, wo sich BA.5 Ende April stark ausbreitete, erreichte die Welle wenige Wochen später ihren Höhepunkt. Infektionszahlen, Krankenhauseinweisungen und Todeszahlen sind wieder rückläufig. Solche Verläufe lassen allerdings nur bedingt Rückschlüsse auf die Entwicklung in anderen Ländern zu, in denen sich beispielsweise die Demographie und der Immunschutz der Bevölkerung stark unterscheiden.

Experten rechnen zumindest mit einer steigenden Ausbreitung der Subvariante auch in Deutschland. So auch der Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule in Berlin. „Wir haben ja schon einige Übernahmen des Infektionsgeschehens in der Pandemie durch neue Varianten des Virus“ gesehen“, sagte er dem Handelsblatt.

Schutz für gefährdete Gruppen nötig

Die neue Variante werde sich „auch bei uns in Deutschland ausbreiten und in der kommenden Herbst- beziehungsweise Wintersaison die nächste Pandemiewelle auslösen“, warnte er. Es könne zudem sein, dass bis dahin eine weitere Variante auftauchen wird.

„Leider bedeutet dies wohl kein Harmloserwerden von Covid-19, sondern eine neue Runde in der Auseinandersetzung zwischen Virus und menschlichem Immunsystem“, sagte Ulrichs. Er plädierte dafür, flächendeckend zu impfen und vulnerable Gruppen in Deutschland besser zu schützen, zum Beispiel durch eine Maskenpflicht in Innenräumen und Kontaktbeschränkungen.

Der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz erwartet zumindest in den kommenden Monaten noch keine neue Welle. Grund sei die wärmere Jahreszeit und die Immunität der Bevölkerung. Die Welle sei jedoch spätestens für den Herbst zu erwarten, „da bis dahin auch die Immunität wieder deutlich abnimmt“, sagte er dem Handelsblatt.

Zuversichtlich auf die kommende Entwicklung blickt hingegen der Virologe Martin Stürmer. Viele Menschen könnten in Deutschland vor BA.5 geschützt sein, weil sich bereits viele mit dem ähnlichen Typ BA.2 infiziert hätten, sagte er dem Nachrichtensender ntv. Es könne zwar zu steigenden Zahlen kommen, aber nicht zu einer massiven Beeinträchtigung.

Bei der Weltgesundheitsorganisation WHO gelten die Omikron-Subvarianten BA.1 bis BA.5 und davon abstammende sowie Misch-Varianten des Erregers als besorgniserregende Varianten. Auch Großbritannien hatte BA.5 als besorgniserregend eingestuft, obwohl die Zahl der Fälle dort sehr überschaubar ist. Die bisherigen Analysen der vorliegenden Daten wiesen auf einen Wachstumsvorteil gegenüber der noch vorherrschenden Omikron-Untervariante BA.2 hin, teilte die britische Gesundheitsbehörde Ende Mai mit.

Mit Agenturmaterial.

