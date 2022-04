Pandemie Bundestag stimmt überraschend deutlich gegen Impfpflicht ab 60 Jahren

Die Impfpflicht sorgte schon vor der Abstimmung für hitzige Debatten. Nun scheiterte der Kompromissvorschlag der Ampel. Der Gesundheitsminister warnt vor einem gefährlichen Herbst.

Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD), spricht mit Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, im Plenum im Bundestag. (Foto: dpa) Bundestag

Berlin Bis zuletzt versuchten die Unterstützer der Impfpflicht, ein Scheitern zu verhindern. Kanzler Olaf Scholz (SPD) beorderte Außenministerin Annalena Baerbock vom Nato-Treffen in Brüssel in den Bundestag, um mitstimmen zu können. Auch der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), war zu einer Veranstaltung am Vormittag lediglich zugeschaltet, um an der Abstimmung teilzunehmen.

Dabei hätte den Befürwortern bereits eine einfache Mehrheit gereicht, wenn also von den anwesenden Parlamentariern mehr mit Ja als mit Nein gestimmt hätten. Dafür reicht es nicht: Insgesamt wurden 683 Stimmen zu dem Vorschlag abgegeben, 296 Abgeordnete stimmten für den Vorschlag, 378 dagegen. Neun Parlamentarier enthielten sich.

Der Kompromissvorschlag der zwei Gruppen, die sich für eine Impfpflicht eingesetzt hatten, sah eine Impfpflicht für alle Menschen ab 60 Jahren vor. Bei einer ausreichend gestiegenen Impfquote hätte die Impfpflicht im Juni noch per Bundestagsbeschluss ausgesetzt werden können. Im Herbst hätte der Bundestag vor dem Hintergrund der dann vorherrschenden Erkenntnisse und potenzieller Virusvarianten entschieden, „ob zusätzlich die Aktivierung der Impfnachweispflicht für Altersgruppen ab 18 Jahren greifen soll", heißt es im Gesetzentwurf. Grund für das Scheitern dürfte auch die Reihenfolge sein, über die der Bundestag über die verschiedenen Initiativen abstimmte. Überraschend kam der Gesetzesentwurf für eine Impfpflicht als erstes dran. Die Befürworter hatten gehofft, diesen als letztes zur Abstimmung stellen zu können, um mögliche Stimmen aus anderen Gruppen zu erhalten, deren Anträge zuvor abgelehnt worden wären.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Der Abstimmung ging eine hitzige Debatte im Plenum Voraus. SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt sagte, Ziel einer allgemeinen Corona-Impfpflicht sei es, das Gesundheitssystem, die kritische Infrastruktur und die Gesundheit der Menschen zu schützen. „Das Virus wird nicht einfach verschwinden.“ Auch angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges mahnte Schmidt: „Wir haben heute die Chance, im Herbst nicht auch noch mit den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zurechtkommen zu müssen.“ Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen sagte: „Die Prävention mit der Impfpflicht bringt uns raus aus dieser Pandemie.“ Eine Impfpflicht ab 60 sei wirksam, rechtssicher und vernünftig. Union verweigerte Vorschlag Der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge warf der Ampel vor, nicht ernsthaft auf die Union zugegangen zu sein. Der Vorschlag der Union sei ausgewogen. Die Union schlägt einen „Impfvorsorgemechanismus“ vor. „Wir strecken Ihnen die Hand entgegen“, sagte Sorge an die Fraktionen der Ampel-Koalition gerichtet. Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) erläuterte: „Wir wollen ein Impfregister haben, um zu wissen, wer ist denn überhaupt in unserem Land geimpft.“ Mit Hilfe des Registers sollten Menschen angeschrieben werden. Und wenn eine „tödlichere Variante“ komme, solle der Mechanismus für eine Impfpflicht scharfgeschalten werden. Lauterbach hielt der Union entgegen: „Sie können der Verantwortung nicht ausweichen, indem Sie sagen, Sie sind gesprächsbereit.“ Die Verhandlungen seien lange geführt worden. „Wir brauchen heute einmal ihre staatstragende Unterstützung, um im Herbst anders dazustehen als wir jetzt stehen“, sagte Lauterbach. Nicht gewöhnen sollte sich das Land daran, „dass jeden Tag 200 bis 300 Menschen sterben“, so Lauterbach. Lesen Sie hier: Lauterbachs Kehrtwende – „Ein Fehler, für den ich auch persönlich verantwortlich bin“ Die zur Abstimmung stehende Impfpflicht ab 60 würde 90 Prozent der Todesfälle verhindern, die durch eine Impfpflicht ab 18 Jahren verhindert werden können. Mehrere Befürworter einer Impfpflicht kritisierten, dass die Union die Impfpflicht nicht präventiv vorsehe. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der mit anderen Abgeordneten einen Antrag zur Erhöhung der Impfbereitschaft ohne allgemeine Impfpflicht vorgelegt hatte, argumentierte gegen die Pflicht. So werde durch Impfung keine Herdenimmunität erreicht, und eine Überlastung des Gesundheitswesens werde es voraussichtlich nicht geben - eine deutlich gefährlichere Variante im Herbst sei „nicht das wahrscheinlichste Szenario“. Lauterbach wies daraufhin zurück, dass gefährlichere Varianten im Herbst nicht unwahrscheinlich seien. Kubicki sagte weiter, es sei nicht die Aufgabe des Staates, erwachsene Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu verpflichten. Mit dpa-Material Mehr: Alle Entwicklungen im Corona-Newsblog