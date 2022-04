Pandemie Chronik des Scheiterns: Bundestag stimmt deutlich gegen Impfpflicht ab 60 Jahren

Die Impfpflicht sorgte schon vor der Abstimmung für hitzige Debatten. Nun ist der Vorschlag der Ampel gescheitert. Die Niederlage hat einen monatelangen Vorlauf.

Der Bundesgesundheitsminister gehört zu den Befürwortern einer Impfpflicht. (Foto: dpa) Karl Lauterbach

Berlin Bis zuletzt versuchten die Unterstützer der Impfpflicht, ihr Scheitern zu verhindern. Kanzler Olaf Scholz (SPD) beorderte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vom Nato-Treffen in Brüssel in den Bundestag, um mitstimmen zu können. Auch der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), war zu einer Veranstaltung am Vormittag lediglich zugeschaltet, um an der Abstimmung teilzunehmen.

Gereicht hat das bei Weitem nicht. Der Bundestag lehnte mit einer deutlichen Mehrheit den Gesetzesentwurf für eine Impfpflicht ab. 296 Abgeordnete stimmten für den Vorschlag, der eine solche Regel für Menschen ab 60 Jahren und eine Beratungspflicht vorsah. 378 stimmten dagegen. Dass es knapp werden würde, hatten viele erwartet – eine so deutliche Niederlage hingegen nicht. Am Ende fehlten vor allem Stimmen aus der FDP-Fraktion, die nahezu geschlossen gegen den Antrag stimmte.