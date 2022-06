Pandemie Corona-Expertenrat hält „erhebliche Belastung des Gesundheitssystems“ ab Herbst für wahrscheinlich

Bürgertest-Station in Braunschweig

Berlin Das Szenario ist nicht unwahrscheinlich: Im Herbst könnten die Infektionszahlen erneut stark anschwellen, wenn es in Deutschland wieder kälter wird. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung fordert deshalb eine „solide rechtliche Grundlage für mögliche Schutzmaßnahmen“ in der Pandemie. Darin sollten die Möglichkeit einer Maskenpflicht, Test- und Hygienekonzepte sowie Maßnahmen zur Reduzierung von Kontakten enthalten sein, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems droht.

Das Gremium hat seine Empfehlungen in einer 23 Seiten starken Stellungnahme formuliert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen dabei von drei möglichen Szenarien aus. Im günstigsten Fall dominiert im Herbst eine Omikron-Variante mit weniger krankmachenden Eigenschaften, die keine stärker eingreifenden Infektionsschutzmaßnahmen erfordert.

In einem Basisszenario entwickeln sich die Krankheitsfälle ähnlich wie bei den jüngst zunehmenden Omikron-Varianten BA.4, BA.5 und BA.2.12.1. In der kälteren Jahreszeit drohe dann ein gehäuftes Auftreten von Infektionen und Arbeitsausfällen – auch von Personal im medizinischen Bereich. Deshalb seien möglicherweise regionale Maßnahmen zur Reduzierung von Kontakten erforderlich.

Im ungünstigsten Szenario führt eine Kombination aus einer besonders ansteckenden und gefährlicheren Virus-Variante, die zudem weniger auf Impfungen anspricht, zu einer starken Belastung der Krankenhäuser. In diesem Fall könnte es sein, dass allgemeine Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht und das Abstandsgebot verhängt werden müssten und erst im Frühjahr 2023 zurückgefahren werden könnten.

Corona-Teststationen sollten erhalten bleiben

Der Expertenrat verweist darauf, dass weiter eine „relevante Immunitätslücke“ bestehe, weil beispielsweise der Impfschutz bei älteren Menschen nachlasse oder Teile der Bevölkerung nach wie vor nicht geimpft seien. Deshalb drohe im Herbst und Winter wahrscheinlich erneut eine erhebliche Belastung des Gesundheitssystems.

Bei stabiler Infektionslage reiche es aus, schrittweise nur noch Menschen mit Symptomen, Verdachtsfälle oder Risikogruppen zu testen, schreiben die Forscher. Für die kalte Jahreszeit müsse aber die Testinfrastruktur bei Bedarf schnell reaktiviert werden können. Auch solle die Möglichkeit zur freiwilligen, refinanzierten Testung „jederzeit“ erhalten bleiben.

Das lässt sich so verstehen, dass die kostenlosen Bürgertests, die eigentlich Ende Juni auslaufen, nach Einschätzung der Experten lieber bestehen bleiben sollten. Dafür macht sich auch der Sozialverband VdK stark: „Die Bundesregierung muss dringend die erfolgreiche Teststrategie mit den kostenlosen Bürgertests bis in den Winter verlängern“ forderte dessen Präsidentin Verena Bentele.

Pflegeheime und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sollten nur mit negativem Test betreten werden dürfen. „Nur so kann auch in der aktuellen Infektionslage die Sicherheit der Bewohner gewährleistet werden“, sagte Bentele.

Mit der Empfehlung, einen gesetzlich festgelegten „Werkzeugkasten“ für ein Wiederaufflammen der Pandemie bereitzuhalten, könnte bis zum Herbst eine Neuauflage des Streits in der Ampelkoalition über erforderliche Schutzmaßnahmen drohen.

Corona-Maßnahmen: Kampf um die Maskenpflicht

Zwar haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder gerade verabredet, frühzeitige Vorkehrungen für die kalte Jahreszeit zu treffen. Alle Handlungsmöglichkeiten, die gebraucht würden, sollten zur Verfügung stehen.

Doch das geltende Infektionsschutzgesetz läuft Ende September aus – und damit auch die Rechtsgrundlage für die derzeit geltenden Basis-Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Kliniken. Eine Verlängerung oder gar Verschärfung müssen die Ampelfraktionen im Bundestag beschließen, beides ist aber insbesondere bei der FDP umstritten. Sie will so wenige Corona-Maßnahmen wie möglich.

Die Liberalen hatten sich bereits im Frühling gegen weitgehende Schutzmaßnahmen gestellt und am liebsten auch die Maskenpflicht in allen Bereichen abgeschafft. SPD und Grüne gehen davon aus, dass die Verhandlungen mit dem Koalitionspartner dieses Mal ähnlich zäh verlaufen.

