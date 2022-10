Pandemie Corona-Herbstwelle bricht – doch Experten sehen keine Trendwende

Die zuletzt stark gestiegenen Infektionszahlen gehen seit einigen Tagen wieder zurück. Gesundheitsminister Lauterbach und Experten geben aber noch keine Entwarnung.

Der Rückgang der Corona-Neuinfektionen dürfte trügerisch sein, mahnen Experten. (Foto: dpa) Teststation

Berlin Mehrere Kennzahlen deuten darauf hin, dass sich die Coronaherbstwelle in der vergangenen Woche etwas abgeflacht hat. So ist die bundesweite Coronainzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in der vergangenen Woche deutlich weniger stark gestiegen als zuletzt.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nahm in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um acht Prozent zu, wie das RKI in seinem Coronawochenbericht am Donnerstagabend schrieb. Eine Woche zuvor hatte der Anstieg noch bei 28 Prozent gelegen, zwei Wochen vorher sogar bei 54 Prozent.

Entwarnung geben Experten allerdings noch nicht. „Der aktuell zu beobachtende Rückgang stellt ziemlich sicher keine Trendwende dar“, sagte der Berliner Epidemiologe Timo Ulrichs dem Handelsblatt. „Die wäre erreicht, wenn das Virus in seiner Ausbreitung auf immer weniger noch empfängliche Menschen treffen würde.“