Pandemie-Herbstwelle Lauterbach drängt auf Maskenpflicht in Innenräumen – Erste Bundesländer planen strengere Corona-Regeln

Die Coronazahlen steigen rasant. Der Gesundheitsminister fordert deswegen wieder schärfere Maßnahmen. Zwei Bundesländer arbeiten bereits daran.

Der Gesundheitsminister hat einen dringenden Appell an die Bundesländer. (Foto: dpa) Karl Lauterbach im Bundestag

Berlin Angesichts der sich auftürmenden Corona-Herbst- und Winterwelle hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Bundesländer aufgefordert, ihre Schutzmaßnahmen zu verschärfen.

Mit dem Infektionsschutzgesetz habe man die Länder in die Lage versetzt, Schutzmaßnahmen vorzunehmen und „insbesondere die Maskenpflicht in Innenräumen einzuführen“, sagte Lauterbach bei der Regierungsbefragung im Bundestag am Mittwoch. Die Länder sollten ihre Verantwortung wahrnehmen.

„Wir sehen derzeit stark steigende Fallzahlen“, sagte der SPD-Politiker. „Ich höre aber, dass die Länder diese Maßnahmen auch derzeit diskutieren.“

In Berlin etwa könnte in Läden, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden bald wieder Maskenpflicht gelten. Die Einführung will Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) nächste Woche dem Senat vorschlagen. Im Saarland hatte ein Regierungssprecher am Dienstag angekündigt, dass die Regierung „sehr zeitnah“ neue Entscheidungen zu Coronamaßnahmen bekannt geben werde.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen