Pandemie Länder wollen strengere Coronaregeln erneut verlängern

Berlin Angesichts der hohen Infektionszahlen geraten die Bundesländer immer stärker unter Druck, die derzeit geltenden Coronaregeln zu verlängern. Dafür müssten noch in dieser Woche in den Landesparlamenten Beschlüsse über die sogenannte Hotspot-Regel getroffen werden.

Diese erlaubt es den Bundesländern, auch nach der am Samstag auslaufenden Übergangsregel für das neue, bundesweite Infektionsschutzgesetz weiterhin Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenräumen sowie die 3G- und 2G-Regel zu nutzen.

Zwischen den Landesregierungen herrscht große Uneinigkeit in der Frage, ob die rechtlichen Voraussetzungen zur Feststellung von Hotspots derzeit erfüllt sind oder nicht. Die Regelung ist am Nachmittag Thema bei der Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern.

Mecklenburg-Vorpommern erklärte bereits das ganze Land bis Ende April zum Hotspot. Hamburg hat dasselbe vor. Hingegen sehen andere Länder wie Baden-Württemberg und Niedersachsen im Moment trotz der Rekorde bei den Neuinfektionen keine rechtliche Handhabe für eine Hotspot-Regelung, obwohl sie eine Beibehaltung der Maßnahmen begrüßen würden.

Einige Bundesländer werden auf der heutigen Gesundheitsministerkonferenz (GMK) deshalb darauf drängen, die Übergangsregel um mindestens vier Wochen zu verlängern. Das geht aus einem Antrag hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Zu Antragstellern gehören Bayern, das Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg.

„Die GMK ist der Auffassung, dass die Länder angesichts der enorm hohen Infektionszahlen einen möglichst weiten und rechtssicheren Instrumentenkasten benötigen, mit dem die jeweils erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie im Vollzug schnell und unbürokratisch wie bisher verantwortungsvoll angewendet werden können“, heißt es darin.

Kriterien für Hotspots gefordert

Zudem müssten für den Hotspot „geeignete Kriterien klar und vollziehbar vorgegeben werden“. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte bereits am Freitag angekündigt, den Ländern vier Kriterien für die Hotspot-Regel vorzuschlagen.

Dazu gehöre, wenn in Krankenhäusern wegen Corona planbare Eingriffe nicht mehr gemacht werden könnten, die Notfallversorgung gefährdet sei, in der Pflege Untergrenzen unterschritten würden oder Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssten. Mit diesen Kriterien sollten die Länder in der Lage sein, die Hotspot-Regelungen umzusetzen.

Die Forderung des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) nach einer bundesweiten Verlängerung der Maskenpflicht lehnte Lauterbach ab. „Ob er das vorschlägt oder nicht, das ist vollkommen unerheblich“, sagte Lauterbach der „Bild“. Das gehe rechtlich nicht.

Lauterbach: „Von einem Freedom Day kann keine Rede sein“

FDP-Fraktionschef Christian Dürr pocht darauf, dass die Bundesländer die neue sogenannte Hotspot-Regelung für schärfere Coronamaßnahmen nicht „pauschal“ anwenden dürften. „Zur Erinnerung: Die Hotspot-Regelung ist eine Möglichkeit, die wir für die Länder eingeführt haben, wenn in einzelnen Städten oder Kommunen eine Überlastung des Gesundheitssystems droht“, sagte Dürr den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir haben daher einen klaren gesetzlichen Rahmen geschaffen. Die Hotspot-Lösung ist an strenge Voraussetzungen geknüpft und darf eindeutig nicht pauschal angewandt werden.“

Dürr sagte zudem, auch die Länder, die mit der Hotspot-Regelung haderten, müssten nun Verantwortung tragen und „den vorhandenen Rechtsrahmen nutzen, ohne ihn auszunutzen“. Die Länder seien nicht wehrlos im Kampf gegen die Pandemie. „Wer etwas anderes behauptet, hat entweder das Gesetz nicht verstanden oder scheut sich, Verantwortung zu tragen.“

