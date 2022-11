Pandemie Lauterbach-Plan: Verlängerung der Corona-Bürgertests kostet mehr als eine Milliarde Euro

Die hohen Kosten für die Bürgertests stehen seit Langem in der Kritik. Jetzt erhält der Gesundheitsminister frisches Geld – allerdings unter zwei Bedingungen.

Seit einer Neuregelung im Sommer gibt es kostenlose Bürgertests nur noch für bestimmte Risikogruppen. (Foto: dpa) Testzentrum in Hamburg

Berlin Mit der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplanten Verlängerung der Testverordnung entstehen dem Bund erneut Milliardenkosten. Der Haushaltsausschuss des Bundestags rechnet damit, dass für das Vorhaben weitere rund 1,28 Milliarden Euro nötig sind.

Das teilte die Grünen-Haushaltspolitikerin Paula Piechotta dem Handelsblatt mit. Bund und Länder gaben laut dem Bundesamt für Soziale Sicherung bislang bereits mehr als 16,4 Milliarden Euro für Coronatests aus.

Die Kostenübernahme für die Bürgertests soll nun über den 25. November hinaus bis Ende Februar 2023 verlängert werden, allerdings in deutlich abgespeckter Form. Das geht aus dem Entwurf für die neue Testverordnung hervor.

Demnach übernimmt der Bund nur noch die Kosten für die Antigen-Schnelltests, die etwa für Personal in medizinischen Einrichtungen anfallen, für Besucher von Krankenhäusern, Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen sowie Personen, die in ambulanten Pflegediensten tätig sind. Kostenlos soll der Test auch bleiben, wenn man sich aus einer Isolierung wegen einer Coviderkrankung freitesten will.

