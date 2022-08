Pandemie Lauterbach sieht Rückgang der Corona-Sommerwelle – Aber: „Die Dunkelziffer ist groß“

Der Gesundheitsminister warnt zugleich vor wieder steigenden Zahlen im Herbst. Den angepassten Impfstoff erwartet er in wenigen Wochen. Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz weist er zurück.

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die Corona-Sommerwelle in Deutschland gebrochen - aber keinen Grund zur Entwarnung in der Pandemie. „Die Sommerwelle fängt jetzt langsam an zurückzugehen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Es gebe einen „robusten Rückgang der Fallzahlen“.

Auch die Sterblichkeit gehe zurück. „Das gibt erst einmal Grund zur Freude. Das ist trotzdem kein Grund für eine Entwarnung.“ Es sei zu erwarten, dass die Fallzahlen im Herbst wieder stark stiegen.

Man müsse außerdem bedenken, dass der Anteil der nicht registrierten Corona-Erkrankungen gestiegen sei, sagte Lauterbach in der Bundespressekonferenz. „Die Dunkelziffer steigt.“ Das zeigten Daten des Robert Koch-Instituts.

