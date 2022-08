Pandemie Maskenpflicht, Impfregel: Länder fordern Verschärfungen beim Corona-Schutzgesetz

Bayern Gesundheitsminister will Veränderungen an dem Infektionsschutzgesetz.

Berlin Die Länder sehen mit Blick auf ein neues Infektionsschutzgesetz noch erheblichen Diskussionsbedarf. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte vor der Gesundheitsministerkonferenz am Dienstagnachmittag, es müsse unter anderem über die vorgesehenen Ausnahmen der Maskenpflicht für frisch Geimpfte und Genesene gesprochen werden.

Hierbei geht es um den Plan, Menschen von der Maskenpflicht in Restaurants oder bei Kultur- und Sportveranstaltungen zu befreien, wenn ihre Impfung nicht älter als drei Monate ist. Diese Ausnahme sei fachlich nicht zu rechtfertigen, da auch frisch Geimpfte und Genesene Infektionen übertragen könnten. „Der bisherige Gesetzentwurf weist deutliche Lücken auf“, sagte der CSU-Politiker.

Ähnlich äußerte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Dass sich frisch Geimpfte von der Maskenpflicht befreien könnten, sie „keine kluge Regelung“, sagte er dem „Weser Kurier“. Aus anderen Ländern war insbesondere der Wunsch nach einheitlichen Kriterien zu vernehmen, wann die im neuen Infektionsschutzgesetz vorgesehen Maßnahmen konkret gelten sollen.

Das von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgestellte Schutzkonzept sieht unter anderem vor, dass die Bundesländer ab Oktober wieder eine Maskenpflicht verhängen dürfen. Diese soll bundesweit in Fernzügen, in Fliegern und medizinischen Einrichtungen gelten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Regeln über diesen Basisschutzhinaus können die Länder dann verhängen, wenn sie dies angesichts des Infektionsschutzgeschehens für angemessen halten oder gar eine Überlastung des Gesundheitswesens droht.

Dabei geht es beispielsweise um Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und für bestimmte Schulklassen. Die Kriterien lässt der Plan von Lauterbach und Buschmann allerdings offen.

>> Lesen Sie dazu: Maskenpflicht, Abstandsgebot und Personenobergrenzen – So sehen die Corona-Pläne für den Herbst aus

Auf die Fragte, ob Niedersachsen die zugestandenen Befugnisse volle ausschöpfen werden, sagte Ministerpräsident Weil: „Wir werden das tun, was notwendig ist.“ Es werde bereits darüber nachgedacht, wie genau die neuen Regelungen auf Niedersachsen übertragen werden könnten.

FDP kritisiert Länder

Unverständnis für die Kritik der Länder äußerte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Andrew Ullmann. Dem Handelsblatt sagte er, die Gesundheitsministerkonferenz befinde sich „offensichtlich gedanklich noch im Frühjahr 2020“. Sie habe erst vor einem Monat das Instrument der Schulschließungen für den Herbst gefordert. „Wir geben den Ländern das Rüstzeug, um die Pandemie dezentral zu bekämpfen“, sagte er. Die Basismaßnahmen würden dafür ausreichen.

Eine Zugangsbeschränkung anhand eines begrenzenden Impfstatus sei hingegen ein schwer zu ertragendes Instrument. „Auch der wissenschaftliche Evaluationsbericht hält dieses Instrument nicht mehr für geeignet“, sagte Ullmann. Aus Teilen der FDP und Union hatte es Kritik und Änderungswünsche am Gesetzesentwurf gegeben. Die Ausnahmen für frisch Geimpfte wurden dort als Aufruf verstanden, sich alle drei Monate impfen zu lassen.

Minister Lauterbach stritt dies ab. „Wenn wir das wirklich oft sähen, würden wir die Regel ändern, machen die Ausnahme dicht“, teilte er über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Konsequenz wäre eine allgemeine Maskenpflicht im Innenraum.

Dabei gibt es auch Zuspruch für den Gesetzesentwurf - auch aus den Reihen der Länder. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Petra Grimm-Benne (SPD), nannte den Entwurf eine gute Grundlage für weitere Diskussionen zum Schutz vor dem Coronavirus. „Der Daumen geht eindeutig rauf“, sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Zur Kritik am Plan, dass sich frisch Geimpfte von der Maskenpflicht in bestimmten Einrichtungen befreien können, sagte Grimm-Benne, in den Gesetzentwurf sei eingeflossen, was ein Expertenbericht ergeben habe.

Es sei deutlich geworden, dass der Impfschutz nach drei Monaten erheblich nachlasse. Niemand werde verlangen, dass man sich alle drei Monate neu impfen lasse. Es wäre aber ein verhältnismäßig gutes Mittel, dann Masken zu tragen. Da es sich bei der Gesundheitsministerkonferenz um eine außerplanmäßige Sitzung handelte, war kein Beschluss vorgesehen.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Mehr war nicht zu erwarten vom neuen Infektionsschutzgesetz – ein Kommentar