Pandemie Nach heftiger Kritik: Lauterbach zieht Entwurf für Triage-Gesetz zurück

Dem Vorschlag des Bundesgesundheitsministers zufolge hätten Schwerkranke einen Behandlungsabbruch fürchten müssen. Der Entwurf stieß sogar beim Koalitionspartner auf Widerstand.

Der SPD-Politiker positionierte sich gegen eine Ex-Post-Triage. (Foto: AP) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angekündigt, in Kürze einen Vorschlag für ein Triage-Gesetz vorzulegen. Am Wochenende war ein Entwurf des Gesundheitsministeriums an die Öffentlichkeit geraten, der auf breite Kritik stieß.

Er sah unter anderem eine sogenannte Ex-Post-Triage vor. Damit wäre es möglich, eine intensivmedizinische Behandlung eines Patienten zu Gunsten eines anderen mit höheren Überlebenschancen abzubrechen, wenn die Kapazitäten knapp sind.

Lauterbach kündigte nun, dass es eine solche Regel nicht geben werde. „Ex-Post-Triage ist ethisch nicht vertretbar und weder Ärzten, Patienten noch Angehörigen zuzumuten“, sagte Lauterbach am Montag in Berlin. „Deshalb werden wir es auch nicht erlauben.“

Selbst eine Triage müsse im Vorfeld einer Behandlung nur unter hohen Auflagen möglich sein. „Aufgrund des Verfassungsgerichturteils müssen wir den Graubereich von medizinischen Entscheidungen in der Pandemie allerdings ausleuchten.“

