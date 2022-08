Pandemie „Prekäre Finanzen“ durch Corona-Ausgaben: Pflegekassen erhalten Milliarden-Darlehen vom Bund

Die finanziellen Engpässe der Pflegekassen sollen durch neue kurzfristige Gelder abgefedert werden. Den Kassen genügt das nicht.

Der SPD-Gesundheitsminister will die Liquidität der Pflegeversicherung bis in den Sommer sichern. (Foto: dpa) Karl Lauterbach

Berlin Der Bund hat die Pflegekassen mit weiteren Finanzhilfen gestützt. Dafür stellte das Bundesamt für soziale Sicherung der Pflegeversicherung ein Darlehen in Höhe von einer Milliarde Euro zur Verfügung. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mit. Das Darlehen wurde im Frühjahr in Aussicht gestellt.

Mit den Hilfen soll die Liquidität der Pflegekassen sichergestellt werden, hieß es. Die finanziellen Engpässe seien vor allem durch pandemiebedingte Ausgaben für den Schutz von Pflegebedürftigen sowie Unterstützungszahlen von Einrichtungen und Angehörigen entstanden. Allein für Coronatests gaben die Kassen 1,18 Milliarden Euro im ersten Halbjahr des Jahres 2022 aus.

Um die Pflegeversicherung zu stützen, floss bereits im Mai eine Vorabzahlung des regulären Bundeszuschusses in Höhe von 550 Millionen Euro. Zuvor waren bereits Sonderhilfen von 1,2 Milliarden Euro bewilligt worden, um die Lasten durch die Pandemie zu stemmen.