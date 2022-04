Pandemie Vor der Abstimmung im Bundestag: Kommt die Impfpflicht ab 60?

Politiker von SPD und Grünen legen einen neuen Kompromissentwurf vor. In der FDP-Fraktion wächst aber die Skepsis, auch beim Fraktionschef. Und auf die Union kommt es an.

Am Donnerstag stimmt der Bundestag über eine Impfpflicht ab. (Foto: dpa) Warten auf die Corona-Schutzimpfung

Berlin Die Befürworter einer Impfpflicht in der Ampelkoalition kämpfen weiter für eine Mehrheit bei der Abstimmung im Bundestag. Ob dies gelingt, blieb bis zuletzt offen. Die beiden Abgeordnetengruppen, die jeweils eigene Gesetzentwürfe für eine Impfpflicht eingebracht hatten, verständigten sich auf einen gemeinsamen Vorschlag für eine Pflicht vorerst ab 60 Jahren. Damit steigen zumindest die Chancen in der Abstimmung, die ohne übliche Fraktionsvorgaben an diesem Donnerstag geplant ist.

Der Kompromiss sieht „eine Impfnachweispflicht für alle Menschen ab dem Alter von 60 Jahren, also der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe“ vor. Sie soll ab Oktober greifen. Die Impfpflicht soll dabei noch per Bundestagsbeschluss im Juni ausgesetzt werden können, falls die Impfrate ausreichend gesteigert wird.

Im Herbst soll der Bundestag vor dem Hintergrund der dann vorherrschenden Erkenntnisse und potenzieller Virusvarianten entscheiden, „ob zusätzlich die Aktivierung der Impfnachweispflicht für Altersgruppen ab 18 Jahren greifen soll“.