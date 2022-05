Pandemie Wegen immer neuer Milliarden-Wünsche: Haushälter wollen Lauterbach bremsen

Berlin Die Milliardenausgaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die Pandemiebekämpfung sorgen für Unmut unter den Haushältern der Ampelfraktionen. Einem Beschluss des Haushaltsausschusses zufolge soll Lauterbachs Haus unter anderem die kostenlosen Corona-Schnelltests Ende Juni auslaufen lassen.

Kritik kommt unter anderem von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta: „Die Teststationen sind ein wichtiger Baustein der Pandemiebekämpfung, aber sie sind leider auch immer wieder durch intransparente Kostenstrukturen und Abrechnungsfehler aufgefallen.“ Bisher haben Bund und Länder laut dem Bundesamt für Soziale Sicherung insgesamt 12,2 Milliarden Euro für Tests ausgegeben. Erst Anfang März erhielt Lauterbach zusätzliche 7,7 Milliarden Euro, davon vier Milliarden Euro für die Finanzierung der Corona-Schnelltests.

Es ist das erste Mal, dass sich die Haushälter so stark in die Pandemiebekämpfung einmischen. Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn (CDU) konnte für seine Milliardenausgaben stets auf die Unterstützung der Finanzpolitiker zählen. Angesichts der sinkenden Fallzahlen und des Ukrainekriegs wird das Geld aber nun auch an anderer Stelle gebraucht.

Bei der Impfstoffbeschaffung wollen die Haushälter ebenfalls Kosten reduzieren. Das Bundesgesundheitsministerium solle für die weitere Impfstoffbeschaffung mit einem Prognose-Tool den tatsächlichen Impfstoffbedarf besser bestimmen, heißt es.

„Im dritten Jahr der Pandemie müssen wir aus den Fehlern lernen“, sagte Piechotta. „Das bedeutet auch mehr Transparenz und Kostenkontrolle.“ Das Prognose-Tool solle dabei helfen, den tatsächlichen Bedarf an Coronaimpfstoff besser einzuschätzen und damit Überkapazitäten zu vermeiden. „Damit schaffen wir nicht nur finanzielle Spielräume, sondern werden auch unserer Verantwortung gerecht, dass wir Impfstoffe nicht vernichten, die woanders gebraucht werden.“

Bis Ende Juni drohen drei Millionen Impfstoffdosen vernichtet zu werden. Langfristig ist das Ziel, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die Coronaimpfung – wie für andere Impfungen auch – übernehmen. Das Thema ist angesichts der maroden Kassenfinanzen heikel. Im kommenden Jahr droht ein Rekordminus von mehr als 17 Milliarden Euro.

Zudem setzen die Haushälter den Gesundheitsminister bei der Cannabis-Legalisierung unter Druck. Dem Beschluss zufolge ist ein Betrag von einer Million Euro für Lauterbachs Öffentlichkeitsarbeit gesperrt, bis das Cannabis-Kontrollgesetz vorgelegt werde. „Geschieht das nicht, verfallen dem Bundesgesundheitsministerium Gelder“, sagte Piechotta. Lauterbach hatte in der vergangenen Woche angekündigt, im zweiten Halbjahr das Gesetz vorzulegen.

