Pandemie Welche Maßnahmen ab dem 20. März gelten: Lauterbach legt Entwurf für Corona-Regeln vor

Berlin Zum 20. März sollen laut einem Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) so gut wie alle Coronamaßnahmen fallen. Bestehen bleiben soll nur noch die Masken- sowie Testpflicht zum Schutz von vulnerablen Gruppen.

Außerdem sollen in besonders betroffenen Regionen weiterhin grundlegende Schutzinstrumente möglich sein, etwa Abstandsgebote und Zugangsbeschränkungen. Dies geht aus dem Gesetzesentwurf hervor, der dem Handelsblatt vorliegt und am Mittwoch im Umlaufverfahren ins Bundeskabinett kommen soll.

Hintergrund ist, dass nach einem von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungsplan zum 20. März „alle tiefgreifenderen“ Beschränkungen entfallen sollen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Zugleich wurde aber vereinbart, dass es weiter einen „Basisschutz“ geben soll. Darum geht es nun in der Anschlussregelung, da die bisherige Basis für Schutzmaßnahmen im Infektionsschutzgesetz am 19. März ausläuft.

Dem von Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vereinbarten Entwurf ging ein wochenlanges Ringen voraus. Während SPD und Grüne die Grundlage für möglichst alle geltenden Einschränkungen beibehalten wollten, drängte die FDP auf umfassende Lockerungen.

Mit dem Kompromiss zeigte sich Justizminister Buschmann am Mittwoch im ZDF zufrieden. „Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Kompromiss gefunden“, sagte er. Dieser beruhe auf zwei Säulen: So werde es im Alltagsleben der Bürger „so gut wie keine Einschränkungen mehr geben“. Ausnahmen seien Tests dort, wo es viele vulnerable Menschen gebe, und Masken etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zweite Säule des Gesetzesentwurfs

Die zweite Säule sei eine Hotspot-Regelung: In Gebieten mit schwierigem Ausbruchsgeschehen, etwa bei einer Überlastung des Gesundheitssystems oder gefährlichen neuen Virusvarianten, könnten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden.

Buschmann sagte: „Ich denke, das ist der ideale Kompromiss, um einerseits so viel Normalität wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen und andererseits handlungsfähig zu sein, wenn es tatsächlich eine konkrete Gefahrensituation gibt.“

Konkret sollen zur Eindämmung von Coronaausbrüchen Beschränkungen und Auflagen verhängt werden können, wenn das Landesparlament dies beschließt. Dazu sollen Landesparlamente die „konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ feststellen müssen.

In einer „konkret zu benennenden Gebietskörperschaft“ sollen dann Maßnahmen erlassen werden können. Dazu zählen Maskenpflicht, Abstandsgebote, Hygienekonzepte sowie Impf-, Genesenen- oder Testnachweise – also Regelungen wie 2G und 3G.

Ohne zusätzlichen Parlamentsbeschluss sollen die Landesregierungen zudem allgemeine Schutzmaßnahmen zusätzlich zum Basisschutz verordnen können, etwa eine Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Neben Testpflichten in Pflegeeinrichtungen sollen diese auch in Schulen möglich bleiben.

Corona-Expertenrat besorgt über Infektionsgeschehen

Derweil äußerte sich der Corona-Expertenrat der Bundesregierung in einer Stellungnahme besorgt über das derzeitige Infektionsgeschehen. Eine erneute Belastung des Gesundheitssystems sei nicht auszuschließen, hieß es.

Vor diesem Hintergrund sollten für eine erfolgreiche Pandemiekontrolle Notfallstrategien ausgearbeitet werden und jederzeit umsetzbar sein, schlug das Gremium am Dienstagabend vor. Diese Überlegungen hätten zudem für zukünftige Pandemien, Epidemien und infektionsbedingte Gefahrenlagen Gültigkeit.

Der Rat plädiere daher für gesetzliche Rahmenbedingungen, die ad hoc verfügbare Instrumente des Infektions- und Bevölkerungsschutzes bereitstellten und somit eine unverzügliche Anpassung von Infektionsschutzmaßnahmen ermöglichten. Die Reaktionsschnelligkeit sei ein entscheidender Faktor.

Derzeit sei die Covid-19 Pandemie geprägt durch die im Durchschnitt verminderte Krankheitsschwere bei der Omikron-Variante, und es bestehe derzeit die berechtigte Hoffnung auf eine Abmilderung der gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, hieß es in der Stellungnahme weiter. Dies sei in erster Linie auf die Schutzwirkung der Impfung gegen schwere Krankheitsverläufe zurückzuführen.

Allerdings seien aus wissenschaftlicher Sicht ein Wiederauftreten der Delta-Variante oder verwandter Varianten, das Auftreten von Kreuzungsformen mit erhöhter Gefährlichkeit sowie das Auftreten neuer Varianten mit einem weiteren Verlust des bestehenden Immunschutzes möglich. Das Auftreten neuer Virusvarianten erfordere in der Regel schnelle Reaktionen, um einen effektiven Infektionsschutz zu gewährleisten.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete den siebten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1319,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1293,6 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 215.854 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 186.406 Ansteckungen.

