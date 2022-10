Patentanmeldungen Das sind die Hochburgen der Erfinder in Deutschland

Mehr als 2500 Patentanmeldungen unabhängiger Entwickler hat das Deutsche Patent- und Markenamt vergangenes Jahr registriert. Ein Bundesland liegt in Sachen Erfindergeist weit vorne.

Bayern dominiert die freie Erfinderszene. (Foto: dpa) Freistaat Bayern

Berlin In keinem anderen Bundesland sind 2021 so viele Patente von freien Erfindern angemeldet worden wie in Bayern. Mehr als 2500 Anmeldungen bundesweit registrierte das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München aus der Gruppe der unabhängigen Entwickler – 630 davon kamen aus dem Freistaat.

Hinter Bayern folgen Nordrhein-Westfalen mit 455 und Baden-Württemberg mit 422 Patentanmeldungen, wie aus einer am Montag veröffentlichen DPMA-Statistik hervorgeht, die anlässlich der Nürnberger Erfindermesse Iena erstellt wurde. Die viertägige Messe startet am 27. Oktober.

Als „frei“ zählt das Patentamt diejenigen Erfinder, die ihre Entwicklungen im eigenen Namen anmelden. Insgesamt sind diese Tüftler eine Minderheit, denn 93 Prozent der Patente wurden von Unternehmen oder Forschungseinrichtungen angemeldet. Insgesamt gingen beim Patentamt im vergangenen Jahr 2558 Anmeldungen freier Erfinder ein, gut neun Prozent weniger als im Vorjahr.