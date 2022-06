Personalengpässe Flughafen-Chaos: Bundesregierung kündigt Verstärkung aus der Türkei an

Berlin Zur Bewältigung des Abfertigungschaos an den deutschen Flughäfen sollen nach Vorstellung der Bundesregierung in diesem Sommer ausländische Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. „Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei, einsetzen können“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihren Kabinettskollegen Volker Wissing (FDP, Verkehr) und Hubertus Heil (SPD, Arbeit).

Heil sagte, nach Angaben der Branche gehe es um einige tausend Arbeitskräfte, die an Flughäfen in der Türkei derzeit nicht gebraucht würden. Eingestellt werden müssten sie von den Unternehmen selbst. Für den Einsatz in Deutschland sollten staatlicherseits schnell und befristet Voraussetzungen mit Einreise- und Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen geschaffen werden.

Faeser sagte, es fehlten vor allem Fachkräfte bei Bodendienstleistern etwas in den Bereichen Gepäckabfertigung und Check-in sowie bei privaten Sicherheitsfirmen. Man wolle nun schnell Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse erteilen, betonte die Ministerin.

Heil machte deutlich, dass dafür Bedingungen gelten sollen, um Sozialdumping auszuschließen. So werde nicht zugelassen, Personal in Leiharbeit anzustellen. Bezahlt werden müsse zudem nach Tarif, vorgegeben würden auch gute Unterkünfte. Die Minister bekräftigten zugleich, dass es keine Abstriche bei der Sicherheit geben dürfe. Die Hilfskräfte würden nicht im Bereich der Sicherheitskontrolle eingesetzt, betonte Faeser. Zudem müssten alle die übliche Sicherheitsprüfung durchlaufen.

Die Kurzfristmaßnahme soll dazu beitragen, die zum Teil chaotische Situation an den Airports zu entschärfen. Bevor die ersten angeworbenen Arbeitskräfte mit anpacken, dürften aber noch einige Wochen vergehen. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, wies auf die europaweit zwingend vorgeschriebene Zuverlässigkeitsprüfung hin.

Lufthansa-Chef entschuldigt sich: beim Sparen „übertrieben“

Teggatz sagte dem Handelsblatt: „Damit jemand an oder in einem Sicherheitsbereich arbeiten darf, müssen wir wissen, wer das ist und welchen Hintergrund die Person hat.“ Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft ergänzte: „Es wäre fatal, wenn dort Extremisten oder gar Terroristen arbeiten würden.“ Eine solche Überprüfung durch die Behörden im Bund und den Ländern dauere vier bis sechs Wochen. „Kurzfristig wird es deshalb zu keiner signifikanten Verbesserung führen“, sagte Teggatz.

Am Wochenende hatte es zum Ferienstart im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen erneut Probleme in den Terminals mehrerer Flughäfen gegeben. (Foto: dpa) Düsseldorfer Flughafen

Seit Wochen gibt es an Deutschlands Flughäfen, aber auch in anderen europäischen Ländern, große Probleme wegen Personalmangel bei Flughäfen und Airlines. Das führt zu Engpässen beim Check-in, bei Sicherheitskontrollen und der Gepäckabfertigung.

Am Wochenende hatte es zum Ferienstart im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen erneut Probleme in den Terminals mehrerer Flughäfen gegeben. In Düsseldorf musste sogar die Flughafen-Feuerwehr mitanpacken, wie mehrere Medien berichteten. Größere Probleme werden auch zum Ferienstart in anderen Bundesländern im Juli erwartet.

Die Airlines haben bereits ihre Flugpläne ausgedünnt, um die Abläufe zu stabilisieren. Europaweit wurden Tausende Flüge gestrichen. Allein die Lufthansa nimmt für den Sommer rund 3000 Verbindungen an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München aus dem Flugplan. Airline-Chef Carsten Spohr entschuldigte sich bei den Passagieren und räumte ein, dass man nach der Pandemie-Krise beim Sparen „an der ein oder anderen Stelle übertrieben“ habe.

Die Bundesregierung schob die Verantwortung für die Personalengpässe der Branche zu. „Letztlich ist es ein privatwirtschaftliches Problem, das nur durch die Unternehmen gelöst werden kann“, sagte FDP-Politiker Wissing. Die Firmen hätten in der Pandemie viele Jobs abgebaut.

„Es ist keine Dauerlösung“, betonte auch Heil. „Es geht nicht, dass Unternehmen Probleme schaffen und dem Staat das sozusagen vor die Tür gekippt wird.“ Die Branche müsse ihr Personalproblem mittelfristig selbst lösen.

Die Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Müller, warf den Unternehmen Planungsfehler vor. Dass der Zeitpunkt kommen würde, wo „viele Menschen nun endlich wieder raus und ihre Ferien genießen“ wollten, sei „nicht schwer vorherzusehen“ gewesen, sagte die Grünen-Politikerin der „Bild“-Zeitung.

Ruf nach Neuorganisation der Luftsicherheitsaufgaben

Es sei „umso frustrierender“, wenn „nach den enorm schwierigen Corona-Jahren“ nun die „hohen Passagierzahlen gerade auf personelle Engpässe im Luftverkehr“ stießen, sagte Müller. Es sei „in der gesamten Flugbranche anscheinend zu erheblichen Fehlplanungen“ gekommen.

Der Polizeigewerkschafter Teggatz wies indes darauf hin, dass die Personalplanung der Flughafenbetreiber und der privaten Sicherheitsunternehmen dadurch erschwert worden sei, dass lange Zeit nicht festgestanden habe, wann die Corona-Einschränkungen aufgehoben würden.

„Da gerade in diesen Branchen während der Pandemie sehr viele Beschäftigte entlassen oder in Kurzarbeit geschickt worden sind, ist es schwer, kurzfristig neues Personal zu rekrutieren“, sagte Teggatz. Einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz könnten gewinnorientierte Unternehmen im Sicherheitsbereich zudem nicht bieten. „Das kann nur der öffentliche Dienst.“

Vor diesem Hintergrund brachte Teggatz eine Neuorganisation der Luftsicherheitsaufgaben ins Spiel. Notwendig sei eine „halbstaatliche“ Luftsicherheitsgesellschaft beim Bund unter Beteiligung der Länder, die ausschließlich für das Personal zuständig sei, sagte der Gewerkschaftschef.

Die Ursache der „derzeitigen Katastrophe“ liege im fehlenden Personal. „Wenn den Beschäftigten in den Sicherheitsbereichen auf den Flughäfen ein krisenfester und gut bezahlter Arbeitsplatz angeboten würde, hätte wir solche Probleme langfristig nicht mehr“, so Teggatz.

Ähnlich äußerte sich die VZBV-Mobilitätsexpertin Marion Jungbluth. „Wieder mal zeigt sich, dass Geiz nicht geil ist, sondern Gift“, sagte Jungbluth dem Handelsblatt. „Es rächt sich, dass bei den Diensten und beim Service am Boden und in der Luft allein das Sparmantra gegolten hat, um Fliegen billig zu machen.“ Es müsse daher alles getan werden, „um die Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Fliegen zu gewährleisten, notfalls auch mit mehr Staat, wenn der Markt hier wieder mal versagt“.

Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) nannte es „unverständlich und bedauerlich“, dass Bundesarbeitsminister Heil die Zeitarbeit als einen Lösungsbaustein für das Chaos an deutschen Flughäfen kategorisch ausschließt. „Dabei ist es doch gerade die Stärke der Branche, das passende Personal zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen“, sagte BAP-Hauptgeschäftsführer Florian Swyter dem Handelsblatt.

Mit dieser Stärke habe die Personaldienstleistungsbranche zum Beispiel in zahlreichen Test- und Impfzentren bei der Bewältigung der Corona-Krise einen wichtigen Beitrag geleistet. Heil nannte rechtliche Gründe dafür, dass etwa Arbeitskräfte aus der Türkei nicht als Zeitarbeiter nach Deutschland geholt werden können. Denn für Drittstaatler gilt ein Beschäftigungsverbot in der Branche.

Dieses Verbot müsse endlich fallen, sagte Swyter. Denn das Chaos an deutschen Flughäfen sei nur der Vorbote dafür, was Deutschland in den nächsten Jahren am Arbeitsmarkt erwarten dürfte. „Arbeitsmigration ist deswegen dringend notwendig und an diesem Punkt kann die Bundesrepublik nicht auf das Fachwissen der teilweise weltweit agierenden Zeitarbeitsunternehmen verzichten, die auch in Ländern mit anderer demografischer Entwicklung vor Ort sind und dort die dringend benötigten Mitarbeiter für eine Beschäftigung in Deutschland gewinnen können“, betonte Swyter.

