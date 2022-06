Personalengpässe Wie die Bundesregierung das Flug-Chaos eindämmen will

Ausländische Helfer sollen das Sommer-Chaos an deutschen Flughäfen eindämmen. Die Bundespolizeigewerkschaft bezweifelt, dass das kurzfristig helfen wird.

Unhaltbare Zustände. (Foto: imago images/dmuk-media) Sicherheitskontrolle am Flughafen

Berlin Zur Bewältigung des Abfertigungschaos im Luftverkehr sollen nach dem Willen der Bundesregierung in diesem Sommer an den deutschen Flughäfen ausländische Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. „Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei, einsetzen können“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihren Kabinettskollegen Volker Wissing (FDP, Verkehr) und Hubertus Heil (SPD, Arbeit).

Heil sagte, nach Angaben der Branche gehe es um einige tausend Arbeitskräfte, die an Flughäfen in der Türkei derzeit nicht gebraucht würden. Eingestellt werden müssten sie von den Unternehmen selbst. Für den Einsatz in Deutschland sollten staatlicherseits schnell und befristet Voraussetzungen mit Einreise- und Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen geschaffen werden.

Faeser sagte, es fehlten vor allem Fachkräfte bei Bodendienstleistern etwas in den Bereichen Gepäckabfertigung und Check-in sowie bei privaten Sicherheitsfirmen. Man wolle nun schnell Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse erteilen, betonte die Ministerin.