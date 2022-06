Personalengpass Bis zu 2000 Kontrolleure aus der Türkei: Gastarbeiter sollen Deutschlands Flugchaos entschärfen

Um die Personalengpässe an hiesigen Flughäfen einzudämmen, will die Bundesregierung ausländische Kräfte einsetzen. Ausbeutung soll ausgeschlossen werden.

Der Arbeitsminister gab bekannt, Sozialdumping ausschließen zu wollen. (Foto: dpa) Flughafen in Düsseldorf

Frankfurt, Berlin Die Bundesregierung will die angespannte Personalsituation an deutschen Flughäfen mit der Möglichkeit zur befristeten Anstellung ausländischer Hilfskräfte lindern. „Dabei wollen wir jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausschließen“, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der „Bild am Sonntag“. Laut Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) handelt es sich um eine mit Heil und der Innenministerin Nancy Faeser (SPD) abgestimmte Aktion.

Die Dienstleister an den Flughäfen hatten diese Idee ins Spiel gebracht. Sie wollen unter anderem 2000 Kontrolleure aus der Türkei einsetzen. Bis das Personal verfügbar ist, wird es allerdings noch etwas dauern. So stehen Sicherheitsüberprüfungen an – etwa für den Einsatz auf dem Rollfeld –, die im besten Fall etwa sechs Wochen dauern.

Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser erwartet denn auch, dass sich die Situation erst im kommenden Jahr nachhaltig bessern wird. „Wir rechnen damit, dass sich die Lage 2023 insgesamt wieder normalisiert“, sagte der Manager der Zeitung „Die Welt“.

Flughafenverband lobt „Gastarbeiter“-Einsatz

Dennoch zeigt sich die Branche erleichtert. Der Flughafenverband ADV lobte in einer Mitteilung den Einsatz der – so wörtlich – „Gastarbeiter“. Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer: „Wir freuen uns, dass die gemeinsame Prüfung der Ministerien zu einem guten Ergebnis gekommen ist und der Weg freigeräumt wurde, um die dringend benötigten Arbeitskräfte in unser Land zu holen.“ Jetzt gelte, über die Details der Ausnahmeregelung zu sprechen, „damit wir an den Flughäfen schnell zur Umsetzung kommen“, so Beisel weiter.

Zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen hatte es am Wochenende lange Warteschlangen und teils chaotische Szenen an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln gegeben. Die Bundespolizei hatte zwar in Düsseldorf die Kapazitäten an den Sicherheitskontrollen aufgestockt. Ein zweiter Dienstleister übernahm drei weitere Kontrollspuren. Das verkürzte die Wartezeiten vor der „Security“ deutlich. Dafür sammelten sich die Fluggäste vor den Schaltern der Airlines wie etwa Eurowings.

Denn die sagten kurzfristig zahlreiche Flüge ab. Viele Passagiere fühlten sich alleingelassen, zumal die Möglichkeiten für Umbuchungen wegen der ausgedünnten Flugpläne begrenzt sind. Allein Lufthansa streicht an den Drehkreuzen Frankfurt und München im Juli und August 2200 Flüge. Zuvor hatte der Konzern bereits 900 Flüge im Juli abgesagt.

Und es zeichnet sich ab, dass auch bei Eurowings, die stark in Düsseldorf vertreten sind, noch weitere Flüge gestrichen werden. Die Lufthansa-Tochter hatte bereits mehrere Hundert Verbindungen aus dem Programm genommen.

Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) nannte das Flughafenchaos ein „heftiges Ärgernis“. „Ich erwarte, dass die Fluggesellschaften ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen und die berechtigten Ansprüche der Fluggäste schnell und unbürokratisch erfüllen“, sagte sie.

SPD, Grüne und Union plädieren dafür, Flugreisende künftig automatisch zu entschädigen. Die Liberalen wollen nur Maßnahmen auf freiwilliger Basis mitttragen. „Die Verpflichtung der Fluggesellschaften durch eine nationale Regelung wäre angesichts der detaillierten Regelungen in der europäischen Fluggastrechteverordnung dagegen wenig hilfreich“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic (FDP), dem Handelsblatt.

Mehr: „Ein Reisebericht des Grauens“: Flugchaos zermürbt die Passagiere