 Pflege : Mindestlohn für Pflegekräfte soll um bis zu 14 Prozent steigen

Die unabhängige Pflegekommission schlägt ein deutliches Plus bei den Verdiensten vor, um die Attraktivität zu steigern. Allerdings bräuchte die Pflegeversicherung dann auch mehr Geld.

Höhere Löhne sind nur mit einer vernünftigen Finanzausstattung der Pflegebranche zu haben. (Foto: dpa) Demonstration für bessere Bedingungen in der Pflegebranche

Berlin Die Mindestlöhne in der Altenpflege sollen ab dem kommenden Jahr kräftig angehoben werden. Die unabhängige Pflegekommission empfiehlt, die Verdienste für ungelernte Pflegekräfte von aktuell 14,15 Euro pro Stunde ab Mai nächsten Jahres auf 15,50 Euro anzuheben. Im Juli 2025 soll eine weitere Erhöhung auf 16,10 Euro folgen.

Diese Empfehlung hat die Kommission, der acht Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter aus der Pflegekommission angehören, am Dienstag unterbreitet. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) muss sie noch per Rechtsverordnung in Kraft setzen.

