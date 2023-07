Pflege Warum die Kosten für einen Pflegeplatz steigen – und wie die Politik entlasten will

Berlin Die Pflege im Heim wird immer teurer. Im ersten Jahr in einer Einrichtung waren laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) im bundesweiten Schnitt 2548 Euro pro Monat fällig – 348 Euro mehr als Mitte 2022. Dabei schlagen unter anderem höhere Löhne für dringend benötigte Pflegekräfte durch. Aber auch Kosten für Unterkunft, Essen und Trinken gingen nach oben.

In den Summen ist zum einen ein Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt – anders als die Krankenversicherung – nur einen Teil der Kosten. Für Heimbewohner kommen dann noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen hinzu.

Hintergrund der Kostensprünge sind vor allem höhere Personalausgaben. Denn seit September 2022 müssen alle Einrichtungen Pflegekräfte nach Tarifvertrag oder ähnlich bezahlen, um mit den Pflegekassen abrechnen zu können.

Diese Vorgabe hatte noch die schwarz-rote Vorgängerregierung auf den Weg gebracht – auch um Pflegekräfte im Beruf zu halten und zu gewinnen. „Wir unterstützen die Maßnahmen für eine faire Bezahlung des Pflegepersonals“, sagte Jörg Meyers-Middendorf, Vertreter des Vorstands beim Ersatzkassenverband. Es könne aber nicht sein, dass stetig steigende Kosten zum Großteil die Pflegebedürftigen schultern müssten. „Wenn der Aufenthalt im Pflegeheim von immer mehr Menschen nicht mehr bezahlt werden kann, läuft etwas gründlich schief.“

Die Auswertung des vdek stützt sich auf Vergütungsvereinbarungen der Pflegekassen mit Heimen in allen Bundesländern. Die verwendeten Daten beziehen sich auf Bewohner mit den Pflegegraden 2 bis 5. In der Auswertung zeigen sich regionale Unterschiede.

Am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim in Baden-Württemberg mit nun im Schnitt 2913 Euro pro Monat, am niedrigsten war die Belastung in Sachsen-Anhalt mit 1994 Euro. Für Unterkunft und Verpflegung waren im bundesweiten Schnitt nun 888 Euro im Monat fällig, nach 814 Euro Mitte 2022.

Dies dürfte den Trend aber nur kurzfristig abmildern, sagte Jörg Meyers-Middendorf, Vertreter des Vorstands des Ersatzkassenverbands. „Es braucht zeitnah eine Lösung zur nachhaltigen Entlastung der Pflegebedürftigen, die nicht allein auf dem Rücken der Beitragszahler lastet.“

Dazu gehöre, die Länder endlich zur Übernahme der Investitionskosten in den Heimen zu verpflichten. Das würde Pflegebedürftige umgehend entlasten, nach den neuen Zahlen vom 1. Juli durchschnittlich um 477 Euro pro Monat.

Welche Maßnahmen es gegen die steigenden Pflegekosten gibt

Die im Mai beschlossene Pflegereform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll helfen, den starken Anstieg der Pflegekosten zu dämpfen. Demnach sollen die 2022 eingeführten Entlastungszuschläge im kommenden Jahr noch einmal angehoben werden. Dabei handelt es sich um eine Kostenbremse, die mit längerer Aufenthaltsdauer in einer Pflegeeinrichtung steigt.

Den Eigenanteil für die reine Pflege soll dies dann im ersten Jahr im Heim um 15 statt fünf Prozent drücken, im zweiten um 30 statt 25 Prozent, im dritten um 50 statt 45 Prozent und ab dem vierten Jahr um 75 statt 70 Prozent.

Um weiteren Mehrbelastungen gegenzusteuern, hat der Bundestag eine Pflegereform beschlossen. (Foto: IMAGO/Jürgen Heinrich) Karl Lauterbach

Dies dürfte den Trend nur kurzfristig abmildern, sagte Meyers-Middendorf vom Ersatzkassenverband. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, monierte, dass die Kostenwelle für die Regierung absehbar gewesen sei. „Doch der Tsunami wurde nicht gestoppt.“ Stattdessen komme bald „eine Mini-Entlastung“.

Mit den derzeit geltenden Entlastungssätzen gingen selbst beim höchsten Zuschlag die Zuzahlungen im Schnitt auf 1738 Euro hoch, wie aus den Daten hervorgeht. Das waren 165 Euro mehr als vor einem Jahr. Insgesamt dürften die Pflegekassen in diesem Jahr wohl mehr als vier Milliarden Euro für die Entlastungszuschüsse ausgeben, erwartet der Ersatzkassenverband.

Welche zusätzlichen Maßnahmen gefordert werden, um die Pflegekosten zu senken

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, forderte, die Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung weiterzuentwickeln, die alle pflegebedingten Kosten abdeckt. Gesundheitsminister Lauterbach hatte vor wenigen Monaten Sympathie für ein solches Modell geäußert.

Eine Kommission, an der neben Lauterbachs Ministerium auch das Bundeswirtschafts-, Familien- und Finanzministerium beteiligt ist, werde sich mit dieser Frage beschäftigen, sagte er. SPD, Grüne und FDP hatten bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, zu prüfen, die bisherige Pflegeversicherung um eine freiwillige, paritätisch finanzierte Vollversicherung zu ergänzen.

Paritätisch bedeutet, dass sich Arbeitgeber wie -nehmer an den Kosten beteiligen. Der Vorschlag eines vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) einberufenen Expertenrats liegt bereits vor. Er sieht einen Paradigmenwechsel vor.

Anders als die bisherige Pflegeversicherung soll sie nicht über das Umlageverfahren finanziert werden, bei dem die Beiträge unmittelbar wieder ausgezahlt werden, um damit die Leistungen zu bezahlen. Stattdessen fordern die Experten eine kapitalgedeckte Versicherung mit Altersrückstellungen. „Ohne mehr Pflegevorsorge werden in unserer alternden Gesellschaft die Beitragszahler und der Bundeshaushalt total überfordert“, sagte PKV-Verbandsdirektor Florian Reuter.

Mit Agenturmaterial.

