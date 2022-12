Pflegenotstand 300 Millionen Euro mehr für Kinderkliniken: Bundestag will Krankenhäuser entlasten

Kürzere Stationsaufenthalte und mehr Geld für Kliniken sollen den Pflegenotstand dämpfen. In Berlin wurde nun ein entsprechendes Gesetz verabschiedet.

Effizienteres Zeitmanagement und bessere Finanzierung sollen Pflegekräfte in Kliniken entlasten. (Foto: dpa) Gesundheitsminister Lauterbach

Düsseldorf Der Bundestag hat ein Gesetzespaket beschlossen, das Pflegekräfte in Krankenhäusern entlasten soll. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Freitag: „Nicht mehr ökonomischer Zwang, sondern medizinische Notwendigkeit soll künftig in den Kliniken über die Behandlung entscheiden.“

Patientinnen und Patienten sollen sich darauf verlassen können, durch qualifiziertes Personal betreut zu werden, versprach Lauterbach. So forderte der SPD-Politiker auch, dass Übernachtungen auf Station nur noch dann angeordnet werden sollen, wenn diese auch wirklich nötig sind.

Außerdem könnte es für Kinderkliniken 2023 und 2024 jeweils 300 Millionen Euro zusätzliche Finanzierung geben, zur Sicherung von Geburtshilfestandorten jeweils 120 Millionen Euro mehr.

Die Neuregelungen zielen unter anderem darauf, Arbeitsbedingungen der oft stark belasteten Pflegekräfte zu verbessern. Dafür soll ein neues Instrument der Personalbemessung kommen – ausgehend von errechneten Idealbesetzungen für die Stationen.

Zudem sollen bestimmte Klinikuntersuchungen künftig als Tagesbehandlung ohne Übernachtung möglich sein. Davon verspricht sich das Gesundheitsministerium mehr Kapazitäten bei der Bettenbelegung.