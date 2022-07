Pkw-Neuzulassungen Habeck erwägt Klimaabgabe für neue Verbrenner-Autos

Neue Elektroautos müssen laut Wirtschaftsminister Habeck günstiger sein als Verbrenner-Autos. Deshalb erwägt er, Benziner bei Zulassung mit einer neuen Abgabe zu belegen.

Der Wirtschaftsminister erwägt wohl, dass gleichrangige E-Autos günstiger werden sollen, als die jeweiligen Verbrenner. (Foto: dpa) Wirtschaftsminister Robert Habeck

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwägt eine neue Klimaabgabe bei Pkw-Neuzulassungen. Dies geht aus einem Strategiepapier des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, das dem Handelsblatt in Auszügen vorliegt.

So sei „eine CO2-abhängige Klimaabgabe für Pkw-Neuzulassungen in Kombination mit einer Fortführung der E-Auto-Prämie“ sinnvoll, sodass „im Ergebnis gleichrangige E-Autos günstiger werden als die jeweiligen Verbrenner-Autos“, heißt es in dem Papier.

Als Beispiel werden die Elektroauto-Modelle ID.3 und ID.4 von Volkswagen genannt, die im Vergleich zum Golf günstiger sein müssten. Daneben erwägt Habeck „eine Erhöhung der Dienstwagenbesteuerung für fossile Verbrenner“ durch eine „Versteuerung des geldwerten Vorteils für reine Verbrenner“, heißt es in dem Papier weiter.

Angestellte, die einen Firmenwagen fahren, müssen in der Regel ein Prozent des Anschaffungspreises als so genannten geldwerten Vorteil versteuern, wenn sie das Auto auch privat nutzen dürfen. An diesem Punkt könnte der Wirtschaftsminister ansetzen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen