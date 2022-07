Pkw-Neuzulassungen Klimaabgabe für Benziner und Diesel? SPD und FDP lehnen Vorstoß von Habeck-Ministerium ab

Das Wirtschaftsministerium in Berlin will Benziner und Diesel verteuern.

Berlin Die Ampelkoalition streitet über die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotoren. So lehnen SPD und FDP die Idee aus dem Bundeswirtschaftsministerium strikt ab, neue Verbrenner-Autos mit einer Klimaabgabe zu belegen.

Der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Detlef Müller, sagte dem Handelsblatt: „Ich halte nichts davon, dass mit einer CO2-abhängigen Klimaabgabe bei Pkw-Neuzulassungen eine neue Komponente zur künstlichen Verteuerung von Verbrennerfahrzeugen ins Spiel gebracht wird.“ Vielmehr müssten grundlegende Punkte des Koalitionsvertrags wie der Ladesäulenausbau schneller vorangebracht werden.

FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr sagte dem Handelsblatt: „Ich halte die Pläne von Robert Habeck für nicht zielführend. Die Belastungen sind angesichts der steigenden Preise schon hoch genug. Der Staat darf in Zeiten der Inflation die Preise nicht noch künstlich anheizen.“

Das Handelsblatt hatte am Dienstag über ein Strategiepapier aus dem Bundeswirtschaftsministerium berichtet, wonach im Haus von Robert Habeck (Grüne) die Idee kursiert, „eine CO2-abhängige Klimaabgabe für Pkw-Neuzulassungen in Kombination mit einer Fortführung der E-Auto-Prämie“ einzuführen.

Damit könnten „im Ergebnis gleichrangige E-Autos günstiger werden als die jeweiligen Verbrenner-Autos“. Als Beispiel werden in dem Papier die Elektroauto-Modelle ID.3 und ID.4 von Volkswagen genannt, die im Vergleich zum Golf günstiger sein müssten.

Der FDP-Politiker Dürr wandte ein, viele Menschen seien auf Verbrenner-Autos angewiesen, weil es an Ladesäulen mangele. Gerade im ländlichen Raum hätten viele Pendlerinnen und Pendler überhaupt keine Möglichkeit, ein Elektroauto zu laden.

„Statt die Menschen dafür zu bestrafen, dass sie einen Verbrenner nutzen, sollten wir dafür sorgen, dass diese Autos künftig klimaneutral fahren können“, forderte Dürr.

FDP plädiert für Einsatz synthetischer Kraftstoffe

Die Regierung müsse daher endlich synthetische Kraftstoffe zulassen, die klimaneutral hergestellt werden könnten. „Deswegen ist es auch sehr richtig, dass Volker Wissing diese E-Fuels in sein Klimaschutzsofortprogramm mit aufgenommen hat“, sagte Dürr weiter.

Dass die Idee in der FDP nicht gut ankommt, ist wenig überraschend. FDP-Parteichef Christian Lindner hatte zuletzt vorgeschlagen, die Förderung für Elektroautos abzuschaffen. Eine Strafabgabe auf neue Verbrenner-Autos ergibt aus Sicht der FDP genauso wenig Sinn.

Im grün geführten Bundeswirtschaftsministerium wird dagegen schon länger über ein Bonus-Malus-System diskutiert. Allerdings war das Haus von Minister Habeck davon eigentlich zuletzt abgerückt und hatte eine Reform der Kfz-Steuer ins Visier genommen.

Zuletzt hatte die Debatte über die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotor in der Ampel immer wieder für Diskussionen gesorgt.

So war zunächst unklar, ob Deutschland einem möglichen Aus für neue Verbrenner-Autos in der EU ab 2035 zustimmt – oder sich enthält. Am Ende einigte sich die Bundesregierung nach einigem Hin und Her darauf, einem Vorschlag des EU-Rats zuzustimmen.

Dabei setzte die FDP durch, dass nach 2035 Fahrzeuge zugelassen werden könnten, die dann „exklusiv“ mit klimaneutralen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden. Das beziehe sich nach dem gemeinsamen Verständnis der Bundesregierung auch auf Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.

Habeck erwägt höhere Steuer auf Dienstwagen mit Verbrennungsmotor

Neben einer Klimaabgabe erwägt Habeck dem Strategiepapier zufolge auch „eine Erhöhung der Dienstwagenbesteuerung für fossile Verbrenner durch eine „Verteuerung des geldwerten Vorteils für reine Verbrenner“.

Für diese Idee zeigte sich der SPD-Politiker Müller offen, wenn auch mit einer Einschränkung. „Über die Dienstwagenbesteuerung lässt sich sicherlich grundsätzlich diskutieren, das ist aber unabhängig von der jeweiligen Antriebsart“, sagte er.

Die Dienstwagenbesteuerung ist seit Jahren umstritten. Vergangene Woche hatte die Bundesregierung ein Klimaschutzsofortprogramm vorgelegt, weil sie ihre Klimaziele verfehlt hatte, insbesondere im Verkehrssektor. Eine Reform des Dienstwagenprivilegs war kein Bestandteil des Programms.

