Von Joe Kaeser

Düsseldorf

Der Politiker ist Vizekanzler und Chef des Wirtschafts- und Klimaministeriums: Kein einfaches Amt mitten in der Energiekrise. (Foto: Dpa, All Mauritius, Handelsblatt Montage) Robert Habeck

Robert Habeck ist ein würdiger Politiker des Jahres 2022. Um die Tragweite seines Wirkens zu verstehen, lohnt es sich aber, auch noch einmal einen Blick zurückzuwerfen. Ende 2021 wurde Robert Habeck beim Handelsblatt in der Kategorie „Wer noch auffiel“ geführt. Und in der Tat: Aufgefallen war er! Als guter Verlierer.

Nach gut drei Jahren als gemeinsamer Parteichef mit Annalena Baerbock wäre er sicher gern Kanzlerkandidat der Grünen geworden, am Ende ließ er aber seiner Kollegin den Vortritt. Obwohl Habeck die Entscheidung wenig später als „schwersten Tag in seiner politischen Laufbahn“ bezeichnete und sich damit seiner Natur entsprechend ehrlich machte, stellte er sich anschließend in den Dienst des großen Ganzen.

Denn nur im Team kann man gewinnen. Allein das macht ihn sympathisch. Anders als andere in Deutschland und der Welt, wo politische Verlierer entweder das demokratische Ergebnis nicht anerkennen oder in ihrer Partei durch unseliges Nachtreten auffallen.

