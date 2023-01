Post Wirtschaftsministerium plant Reform: Briefe könnten zukünftig später ankommen

Der Briefmarkt wird von der Deutschen Post dominiert. Nach Plänen des Wirtschaftsministeriums könnte bei der Zustellung bald aber deutlich mehr Wettbewerb herrschen.

Die Deutsche Post ist mit Abstand führender Briefzusteller in Deutschland. (Foto: dpa) Postbote

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Vorgaben, in welchem Zeitraum Briefe zugestellt werden, flexibilisieren. Das geht aus den Eckpunkten des Wirtschaftsministeriums für eine Reform des Postgesetzes hervor, die am Donnerstag bekannt wurden. Bislang gilt, dass 80 Prozent der Sendungen einen Werktag nach Einwurf ankommen müssen, 95 Prozent spätestens am zweiten Tag.

Weil es bei Briefen im Zeitalter der E-Mails selten noch entscheidend ist, dass sie am nächsten Tag ankommen, könnte das Ministerium die Vorgaben für die Zustellung verlängern. Wie genau, geht aus den Eckpunkten noch nicht hervor, es ist aber von „längeren Laufzeiten“ die Rede.

Im Gegenzug wollen Habecks Beamte für mehr Verbindlichkeit sorgen, dass die Briefe zu einem bestimmten Zeitpunkt planbar ankommen und nicht nur zu einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent. Unter anderem soll dafür die Bundesnetzagentur Kontrollen durchführen und Sanktionen durchsetzen können.