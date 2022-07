Preissteigerungen Inflationsgipfel des Kanzlers: Diese Maßnahmen diskutiert die Politik

Kanzler Scholz will heute mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Entlastungsschritte beraten. Welche konkreten Punkte im Gespräch sind – ein Überblick.

Olaf Scholz

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den „sozialen Sprengstoff“ steigender Preise im Schulterschluss mit den Sozialpartnern in Deutschland entschärfen. Über mögliche Gegenmaßnahmen will Scholz am heutigen Montag mit Gewerkschaften und Arbeitgebern sprechen.

Scholz sagte am Sonntag in der ARD, bei der sogenannten konzertierten Aktion gegen Inflation gehe es darum, einen länger andauernden Prozess mit Beratungen zu beginnen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte am Wochenende Druck, Verbraucher und Industrie weiter zu entlasten.

„Das haben wir noch nicht erlebt, vierfach höhere Preise, nicht nur an den Tankstellen, sondern auch vor allen Dingen für das Gas, was gebraucht wird, um die Heizungen zu Hause zu betreiben“, sagte Steinmeier in einem ZDF-Sommerinterview. „Dasselbe gilt für die Industrie.“

Diskutiert werden derzeit verschiedene Möglichkeiten, um hohe Preisanstiege finanziell abzufedern – ein Überblick:

Steuerfreie Einmalzahlung