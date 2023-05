Privilegien Altkanzler Schröder hat keinen Anspruch auf Büro im Bundestag

Berlin Persönlich war der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) nicht zur mündlichen Verhandlung vor dem Berliner Verwaltungsgericht erschienen. Er sei verreist und werde sich auch nach einer Entscheidung zunächst nicht äußern, ließen seine beiden Anwälte am Donnerstag wissen. Sie waren es dann auch, die nach knapp sechs Stunden die Entscheidung des Gerichts entgegennahmen: Schröder hat keinen Anspruch auf ein Büro im Bundestag.

Pikant: Die Ausstattung der Altkanzler ist gesetzlich gar nicht geregelt. Die Festlegungen basieren allein auf der Entscheidung des Haushaltsausschusses pro Haushaltsjahr. Es war auch der Ausschuss, der Schröder seine Privilegien aberkannt hatte. Konkret geht es um sieben Räume und zuletzt vier Beschäftigte.

Diese Ausschuss-Entscheidung sei rechtswidrig, erklärte Schröder-Anwalt Ralph Heiermann in der Verhandlung. Der Altkanzler habe vor der Entscheidung keine Möglichkeit gehabt, sich dazu zu äußern. „Das ist eines Rechtsstaats unwürdig“, sagte der Jurist.

Sein Kollege Michael Nagel betonte, Schröder habe den Fall eigentlich nicht vor Gericht bringen wollen. Da es keine Gespräche gegeben habe, habe er aber keine andere Möglichkeit gesehen. Doch das Gericht wies die Klage nun ab.

Der 79-jährige Schröder war von 1998 bis 2005 Kanzler und von 1999 bis 2004 Parteivorsitzender der SPD. Rund ein Jahr ist es nun her, dass er sein Anrecht auf Büro und Mitarbeiter verlor. Zu Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterließ der Altkanzler eine klare Distanzierung vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Zudem setzte er seine Tätigkeit für russische Energiekonzerne wie Rosneft und die Nord Stream AG unbeirrt fort.

Das sorgte nicht nur in der Öffentlichkeit für einen Aufschrei. Die SPD prüft seitdem die Möglichkeit einer Rüge oder eines Parteiausschlusses. Die Schiedskommission sah in erster Instanz aber keine Grundlage dafür.

Allerdings entschied im Mai 2022 der zuständige Haushaltsausschuss im Bundestag, dem Altkanzler seine öffentlichen Mittel zu streichen. Wer seinen Posten im Büro nicht ohnehin schon aus Protest gegen Schröders Gebaren gekündigt hatte, bekam eine neue Aufgabe.

Schröders Büro wurde „ruhend“ gestellt

Die Gelder für die Ausstattung wurden gestrichen. Allein für Personalausgaben waren 407.000 Euro im Jahr 2021 aus der Staatskasse in das Büro des Altkanzlers geflossen. Seit 2016 waren es nach Angaben der Bundesregierung mehr als drei Millionen Euro.

Als Grund wurde Schröder mitgeteilt, er verfolge keine nachwirkenden Aufgaben aus seiner Amtszeit mehr, deshalb werde sein Büro „ruhend“ gestellt. Ein Bezug zu seinen Russlandverbindungen wurde nicht explizit hergestellt.

Doch der ehemalige Bundeskanzler klagte gegen den Beschluss des Haushaltsausschusses. Er will erreichen, dass ihm wieder ein Altkanzlerbüro mit Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Schröder, selbst Jurist, hält die Entscheidung vom Mai 2022 für rechtswidrig.

Der ehemalige Kanzler stand schon lange für seine Verbindung zu dem russischen Präsidenten in der Kritik. (Foto: imago/photothek) Wladimir Putin und Gerhard Schröder

Der Vorgang ist bislang einmalig in der bundesdeutschen Geschichte – und von grundsätzlicher Bedeutung. Mit der Klage komme die gängige Staatspraxis auf den Prüfstand, sagte der Gerichtssprecher. Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung ist davon auszugehen, dass der Fall letztlich nicht in erster Instanz entschieden wird.

Ex-Kanzlerin Merkel bekam neun Mitarbeiter bewilligt

Seit mehreren Jahrzehnten ist es üblich, dass ehemalige Bundeskanzler und Bundespräsidenten nach dem Ende ihrer Amtszeit ein Büro erhalten. Dies soll der Erledigung von Aufgaben dienen, die sich aus dem früheren Amt ergeben.

Die Büros wurden bislang auf Lebenszeit zur Verfügung gestellt und konnten über Jahrzehnte existieren. Schon der erste Kanzler Konrad Adenauer erhielt nicht nur ein von der CDU unterhaltenes Sekretariat, sondern auch einen persönlichen Referenten aus öffentlichen Mitteln.

Aus diesem Prinzip entstand im Laufe der Jahre eine stattliche Versorgung. Das kritisierte auch der Bundesrechnungshof in einem Bericht an den Haushaltsausschuss im Jahr 2018.

Dort wird die typische Ausstattung der ehemaligen Regierungschefs aufgelistet: eine Büroleiterstelle, drei Sachbearbeiterstellen, eine Sekretariats- und eine Kraftfahrerstelle. Angela Merkel erhielt nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin ein Büro mit neun Mitarbeitern mit Gehältern bis zu 10.000 Euro.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags entschied 2019, dass ehemalige Kanzler nur noch fünf Mitarbeiter haben sollten. Das betrifft jedoch erst die Zeit nach dem derzeit amtierenden Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Im Frühjahr 2022 regelte die Koalition von SPD, Grünen und FDP die Alimentierung dann generell neu. Sie ist nun abhängig davon, ob die früheren Toppolitiker tatsächlich noch Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem früheren Amt übernehmen, also etwa Schirmherrschaften haben und Reden halten.

Keine gesetzlichen Regelungen für Ausstattung ehemaliger Kanzler

Das von Schröder beauftragte Anwaltsbüro hält den Beschluss für rechtswidrig. Es werde „behauptet, Herr Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder nehme die sogenannten nachwirkenden Dienstpflichten nicht mehr wahr“. Dabei werde aber nicht festgelegt, was „nachwirkende Dienstpflichten“ überhaupt seien und „wie ihre Wahr- beziehungsweise Nichtwahrnehmung zu ermitteln ist und welches Prozedere es im Übrigen dabei einzuhalten gilt“, hieß es in der Erklärung weiter.

Die Verteidiger des Ex-Kanzlers hielten den Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestags für rechtswidrig. (Foto: dpa) Anwälte Schröders

Juristen dringen seit Längerem darauf, die Ausstattung ehemaliger Kanzler, aber auch ehemaliger Bundespräsidenten gesetzlich zu regeln. Nur so ließen sich die öffentlichen Aufgaben und die dafür erforderlichen Mittel eindeutig festlegen.

Die Rechtsprofessorin der Universität Düsseldorf, Sophie Schönberger, kritisierte im „Verfassungsblog“ die aktuelle Staatspraxis der Bundesrepublik. Diese tue sich gerade in Bezug auf die höchsten Staatsämter „an vielen Stellen überaus schwer“, die demokratische Unterscheidung zwischen dem Amt, das von einer Person ausgefüllt wird, und der Person, die zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung mit dem Amt teilweise verschmilzt, „in geordnete Bahnen zu lenken“. Die rechtlich völlig ungeregelten und in der Praxis wohl auch bisher keinerlei effektiver Kontrolle unterliegenden Altkanzlerbüros seien dafür ein Beispiel.

