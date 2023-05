Prognos-Studie Ende der Rente mit 63 könnte Beitragszahler entlasten

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und Unions-Fraktionsvize Spahn werben für ein rasches Ende der Rente ab 63. Die Beitragszahler könnten schon bis 2025 um acht Milliarden Euro entlastet werden.

„Die Rente mit 63 kostet Wohlstand, belastet künftige Generationen und setzt falsche Anreize.“ (Foto: dpa) Jens Spahn

Berlin Eine Abschaffung der abschlagsfreien Rente ab 63 könnte den Fachkräftemangel lindern und die Beitragszahler deutlich entlasten. Bereits im Jahr 2025 müssten sie rund acht Milliarden Euro weniger aufbringen, zeigt eine Studie des Prognos-Instituts für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

„Die Rente mit 63 passt nicht mehr in die Zeit und muss bis spätestens Ende 2030 auslaufen“, forderte INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben. Auch Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) hatte sich am Wochenende für ein Ende der Regelung ausgesprochen. „Die Rente mit 63 kostet Wohlstand, belastet künftige Generationen und setzt falsche Anreize“, sagte er der „Bild am Sonntag“.

Wer mindestens 45 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat, kann seit 2014 ohne Kürzungen der Rentenzahlung vorzeitig in den Ruhestand gehen. Die Rente mit 63 galt dabei nur für Berechtigte, die vor 1953 geboren wurden. Für von 1953 bis 1963 geborene Versicherte wird die Altersgrenze schrittweise auf 65 Jahre angehoben.