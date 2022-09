Erlangen verdrängt einen Goliath vom zweiten Platz im Prognos Zukunftsatlas. Was steckt hinter dem Erfolgsrezept der fränkischen Stadt?

Nicht nur die Skyline überzeugt: Erlangen hat eine niedrige Arbeitslosenquote, hohe Wachstumszahlen und rund ein Drittel aller Beschäftigten sind Akademiker. (Foto: Prisma Bildagentur) Erlangen

Erlangen Ein weißer Quader neben dem anderen. Dazwischen ein Grünstreifen. Das ist die Zukunft. Eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt von der Erlanger Innenstadt entsteht der Siemens Campus, ein ganz neuer Stadtteil.

Das Modul 1 ist schon im Einsatz und besteht aus elf quadratischen Gebäuden, davon acht für Büros und drei für Autos. Die Parkhäuser sind die Gegenwart, aber immerhin: An den Fassaden bahnen junge Pflanzen den Weg in Richtung Klimaneutralität. Denn da will man hin bei Siemens. Und der neue Siemens Campus in Erlangen soll Vorreiter für diese Zukunft sein.

„Erlangen und Siemens sind Yin und Yang“, sagt Michael Sigmund. Er leitet bei Siemens das Regionalreferat für die Metropolregion Nürnberg-Erlangen. Selbstbewusst gibt er zu Protokoll, was jeder weiß: Für Erlangen wäre es eine „gewerbesteuerliche Herausforderung“, würde Siemens sich in Luft auflösen.

