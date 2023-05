Prognose Güterbahn-Unternehmen rebellieren gegen Verkehrsminister Wissing

Für Minister Wissing steht fest: Der Verkehr wächst vor allem auf der Straße. Die Güterbahnen widersprechen – und greifen die Zahlenbasis des Ministers an.

Verkehrsminister Wissing rechnet zwar mit mehr Güterzügen, kalkuliert aber ohne neue Trassen, kritisieren die Bahn-Unternehmen. (Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich) Güterzug bei Stuttgart

Berlin. Die Güterbahnunternehmen in Deutschland mobilisieren gegen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Sie üben scharfe Kritik an der von ihm vorgelegten Verkehrsprognose, die als Grundlage für die zukünftige Verkehrspolitik dienen soll. Gemeinsam haben der Verband Allianz pro Schiene, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) sowie der Verband der Güterwagenhalter in Deutschland die Annahmen überprüft, mit denen die Prognose erstellt wurde.

Das Ergebnis: Die unterstellten Annahmen seien teilweise falsch oder fehlerhaft zulasten des Schienenverkehrs, kritisieren die Verbände. „Die Schiene ist logistikfähig, hat bewiesen, dass sie trotz des Wandels in der Güterstruktur überproportional gewachsen ist, und wird auch den künftigen Strukturwandel mit innovativen Konzepten und politischem Rückenwind überdurchschnittlich meistern“, schreiben sie. Zu den Mitgliedern gehören die bundeseigene Deutsche Bahn AG, aber auch Güterbahnen anderer Staatsbahnen wie SBB (Schweiz), Captrain (Frankreich) oder TX Logistik (Italien) sowie private Anbieter wie Metrans.